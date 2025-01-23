Отказался приезжать в Киев. WBC отменил чемпионский бой знаменитого украинского боксера

Всемирный боксерский совет (WBC) отменил титульный бой между знаменитым украинским боксером Сергеем Радченко (11-7, 5 КО) и чемпионом мира по версии WBC Кевином Лереной (30-3, 14 КО). Поединок, который должен был пройти 22 февраля в Киеве, не состоится из-за отказа 32-летнего уроженца ЮАР ехать в Киев, пишет Sportarena.

Видео дня

Этот бой был объявлен на конвенции WBC и мог стать первым титульным событием мирового уровня, запланированным в Украине с начала полномасштабного вторжения. Однако южноафриканец несколько раз требовал переноса даты, а затем и вовсе отказался от поездки.

Для Сергея Радченко это мог быть шанс побороться за чемпионский титул. В августе 2024 года он выиграл вакантный пояс WBC Silver, победив серба Андрея Пешича в Киеве.

Кевин Лерена стал полноправным чемпионом мира после того, как прежний обладатель титула Лоуренс Околи перешёл в супертяжёлый вес.

15 января 2025 года появилась информация, что Лерена предложил провести бой Александру Усику (23-0, 14 КО). Южноафриканец, который дерется в промежуточном дивизионе между тяжелым и супертяжелым весом, готов ради этого отправиться в Украину.

Отметим, что Лерена помогал Тайсону Фьюри (34-2-1, 24 КО) готовиться к реваншу с Усиком, работая спарринг-партнером в лагере британца. В декабре 2022 года Кевин проиграл Даниелю Дюбуа (22-2, 21 КО) в скандальном поединке, в котором его соперник получил травму крестообразных связок, но его спасли досрочным гонгом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!