От Усика ждут 'возвращения на место преступления'

Тренер чемпиона IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO) Дон Чарльз хочет, чтобы следующим соперником его подопечного был обладатель титулов WBC, WBO, WBA и IBO Александр Усик (23-0, 14 KO). Чарльз ждет, что украинец вернется на "место преступление", т.е. даст реванш Дюбуа.

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Первый поединок завершился нокаутом британца, при этом в 5-м раунде Дюбуа подло ударил Александра между ног. Усик получил время на восстановление, после чего поединок был возобновлен. После боя команда Дюбуа заявила, что удар был чистым, а судья должен был отсчитать нокдаун украинцу.

"В глубине души я хочу реванш с Усиком. Если бы у меня был выбор — черт возьми, конечно! Кто бы не захотел? Если бы ситуация была обратной, и они оказались бы на нашем месте, они тоже хотели бы реванша. Конечно. У нас с господином Усиком есть незавершенные дела. Остались с того самого боя в Польше. Это незавершенное дело. Я отдаю ему должное, если этот бой действительно состоится. Он настоящий мужчина. Потому что большинство бойцов не захотели бы возвращаться на "место преступления", – заявил Дон Чарльз в эфире Youtube-канала BoxNation.

Журналист отметил, что в конце боя с Фьюри Усик сам вызвал Даниэля на реванш.

"Да, я слышал это. Все слышали. И я снимаю перед ним шляпу. Это поступок настоящего мужчины. Потому что Усик уже добился всего в боксе. Он сделал все, что можно. Это боец величайшего поколения. Независимо от того, что произойдет дальше, он уже вошел в историю. Замечательно, что он открыто заявил, что хочет еще два боя, верно? Два боя. Он сказал, что хочет подраться с Даниэлем. А кто второй соперник — я не знаю", – подытожил тренер.

В команде объединенного чемпиона супертяжелого веса Александра Усика подтвердила переговоры по организации боя с Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО) за все пояса дивизиона. При этом одним из приоритетных вариантов является проведение поединка в столице Великобритании.

Недавно Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила со своим заявлением об обязательствах украинского чемпиона. В свою очередь, Всемирный боксерский совет (WBC) также объявил свое отношение к возможному бою Усик и Дюбуа.

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