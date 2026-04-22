От Усика потребовали отказаться от чемпионских титулов

Британский боксер Ричард Риакпоре (20-1, 16 КО) после победы в супертяжелом весе сделал заявление о чемпионских поясах в дивизионе. 30-летний уроженец Лондона, бывший претендент на титул в первом тяжелом весе, недавно завоевал пояс чемпиона Британии, нокаутировав Джейми Чикевой, после чего призвал Александра Усика и остальных действующих чемпионов освободить титулы, чтобы новые претенденты получили шанс на бой за них.

Риакпоре одержал досрочную победу над соотечественником в андеркарде вечера с участием Тайсона Фьюри. После этого он заявил о намерении добиваться поединка за мировой титул в супертяжелом весе.

По словам боксера, интерес к дивизиону во многом связан с нокаутами и зрелищными боями: "Люди хотят видеть нокауты. Им нужны мощные удары и зрелище, за которое они готовы платить деньги. Отдайте титулы, чтобы мы могли за них драться", – цитирует Риакпоре Skysport.

Он также отметил, что внимательно следит за ситуацией с титульными боями, включая возможные поединки с участием Даниэля Дюбуа, Фабио Уордли и Александра Усика.

Супертяж добавил, что считает новое поколение боксеров опасным для признанных лидеров дивизиона и рассчитывает в ближайшее время получить шанс на чемпионский бой.

Как сообщал OBOZ.UA, в следующем поединке Усик подерется с кикбоксером из Нидерландов Рико Верхувеном (1-0, 1 КО). Бой пройдет в Египте 23 мая. На кону будет стоять пояс Всемирного боксерского совета (WBC).

Напомним, что Украинец Александр Усик 19 июля минувшего года победил Даниеля Дюбуа (22-3, 21 КО) в реванше и во второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Наш соотечественник в седьмой раз подряд побил соперника, который представлял Великобританию.

