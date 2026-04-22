УкраїнськаУКР
русскийРУС

От Усика потребовали отказаться от чемпионских титулов

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
4,6 т.
От Усика потребовали отказаться от чемпионских титулов

Британский боксер Ричард Риакпоре (20-1, 16 КО) после победы в супертяжелом весе сделал заявление о чемпионских поясах в дивизионе. 30-летний уроженец Лондона, бывший претендент на титул в первом тяжелом весе, недавно завоевал пояс чемпиона Британии, нокаутировав Джейми Чикевой, после чего призвал Александра Усика и остальных действующих чемпионов освободить титулы, чтобы новые претенденты получили шанс на бой за них.

Видео дня

Риакпоре одержал досрочную победу над соотечественником в андеркарде вечера с участием Тайсона Фьюри. После этого он заявил о намерении добиваться поединка за мировой титул в супертяжелом весе.

По словам боксера, интерес к дивизиону во многом связан с нокаутами и зрелищными боями: "Люди хотят видеть нокауты. Им нужны мощные удары и зрелище, за которое они готовы платить деньги. Отдайте титулы, чтобы мы могли за них драться", – цитирует Риакпоре Skysport.

От Усика потребовали отказаться от чемпионских титулов

Он также отметил, что внимательно следит за ситуацией с титульными боями, включая возможные поединки с участием Даниэля Дюбуа, Фабио Уордли и Александра Усика.

Супертяж добавил, что считает новое поколение боксеров опасным для признанных лидеров дивизиона и рассчитывает в ближайшее время получить шанс на чемпионский бой.

От Усика потребовали отказаться от чемпионских титулов

Как сообщал OBOZ.UA, в следующем поединке Усик подерется с кикбоксером из Нидерландов Рико Верхувеном (1-0, 1 КО). Бой пройдет в Египте 23 мая. На кону будет стоять пояс Всемирного боксерского совета (WBC).

От Усика потребовали отказаться от чемпионских титулов

Напомним, что Украинец Александр Усик 19 июля минувшего года победил Даниеля Дюбуа (22-3, 21 КО) в реванше и во второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Наш соотечественник в седьмой раз подряд побил соперника, который представлял Великобританию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!