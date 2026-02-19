От МОК потребовали расследования ситуации со сборной Украины на Олимпиаде-2026

Украина потребовала объяснений у Международного олимпийского комитета (МОК) после того, как россиянка Анастасия Кучерова несла табличку "Украина" на церемонии открытия Олимпиады в Милане. В МИД настаивают на внутреннем расследовании и выявлении ответственных за этот инцидент.

На церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2026 Украина вышла 20-й по численности делегации с 46 спортсменами. Мероприятие прошло в Милане и Кортина-д’Ампеццо, где парад атлетов традиционно считается одной из самых зрелищных частей шоу.

Спикер МИД Георгий Тихий заявил, что выбор россиянки для несения таблички "Украина" нарушает принципы Олимпийской хартии и международного спорта.

По его словам, на крупных соревнованиях страны, находящиеся в состоянии войны, обычно разделяются, чтобы не встречаться напрямую. Он подчеркнул: "Мы настаиваем на внутреннем разбирательстве и расследовании внутри МОК, кто позволил это".

Анастасия Кучерова, покинувшая Россию в 2018 году, в интервью отметила, что выступила против войны и хотела поддержать украинских спортсменов. Она рассказала, что, когда украинскую делегацию приветствовали на открытии, ей показалось, что весь стадион признает независимость и стремление к свободе атлетов:

Ранее с началом полномасштабного вторжения РФ Кучерова размещала в Instagram пост с надписью "Нет войне" на черном фоне.