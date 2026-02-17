Россиянка сделала украинский маникюр и устроила протест на Олимпиаде-2026. Фотофакт

Российская волонтерка Анастасия Кучерова на Олимпийских играх 2026 года в Милане выступила против войны, которую ее страна развязала против Украины. Девушка, которая выводила "сине-желтых" на церемонию открытия супертурнира в Италии, выразила поддержку нашим соотечественникам.

Об этом рассказывает информационное агентство Assciated Press. 16 февраля Кучерова появилась возле Арки Мира в Милане с маникюром в цветах национального флага Украины. Россиянка, которая покинула РФ в 2018 году, подчеркнула, что надеется на скорейшую остановку войны.

"У украинцев нет возможности избегать мыслей о войне или игнорировать то, что она продолжается. Потому что это их реальность. Они продолжают любить друг друга, жениться, заниматься спортом, даже приезжать на Олимпийские игры. Но все это происходит на фоне разрушительных событий. Когда их приветствовали на открытии, мне показалось, что весь стадион признает их независимость, их стремление к свободе, их мужество в стремлении дойти до Олимпийских игр", – сказала Кучерова.

Отметим, что с началом полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года это россиянка разместила на своей странице в социальной сети Instagram пост с надписью "Нет войне" на черном фоне.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне устроили провокацию на открытии Олимпийских игр в Милане, вывесив флаг РФ, который запрещен на соревнованиях.

