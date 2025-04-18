'Воздух будет чище. С ума сошли': чемпион ОИ из РФ унизил латышей и чехов

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выразил нелепое мнение о том, что сборной Латвии по хоккею стоит бойкотировать ОИ-2026 в случае допуска россиян. Бывший биатлонист таким образом отреагировал на слова капитана бронзовых призеров ЧМ-2023 Каспарса Даугавиньша, который выступил против участия представителей РФ на турнире в Италии.

Видео дня

Об этом Васильев заявил в комментарии порталу "ВсеПроСпорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина с присущим для россиян озлобленностью и надменностью отметил, что "без латышей воздух будет чище", а также призвал к бойкоту Игр-2026 и Чехию.

"Очень хорошо, если Латвия сама откажется от участия в Олимпийских играх. В таком случае без латышей воздух будет чище. Чехи пока не высказывались о бойкоте Олимпиады, у них только сумасшедший Гашек постоянно что-то вещает. Если и Чехия вместе с Латвией пропустит олимпийский турнир, будет еще лучше. Сборная России точно не будет плакать из-за отсутствия латвийских и чешских хоккеистов, а, возможно, и порадуется. Хоть не будет на Олимпиаде русофобов, которые с ума сошли и неадекватно оценивают все, что происходит в мире", – сказал Васильев.

Отметим, что вопрос участия сборной РФ на Олимпиаде-2026 еще не решен. Однако международная федерация уже назвала команду, которая заменит россиян в случае их отстранения.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов впал в ярость после того, как стало известно о том, что сборная Франции заменит россиян на хоккейном турнире Игр-2026, если представителей РФ к ним не допустят.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!