'Осталось ровно 9 недель'. Фьюри сказал, что случится в бою с Усиком

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) в очередной раз пригрозил поражением обладателю титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александру Усику (21-0, 14 КО). Британец, во время своей утренней пробежки, заявил, что легко победит украинца.

"Итак, сегодня ровно 9 недель до того момента, как я надеру зад Усику. С самого утра сегодня мы с командой совершаем пробежку. Не знаю, сколько мы пробежим: восемь, девять, десять миль. Возможно, даже пробежим полумарафон. Фантастическая погода", – сказал Фьюри.

Напомним, Усик и Фьюри подерутся 18 мая. По мнению американских букмекеров именно наш соотечественник является фаворитом в этом противостоянии.

Как сообщал OBOZ.UA, изначально схватка Усик – Фьюри была запланирована на 17 февраля, однако Фьюри 2 февраля во время подготовки получил серьезное рассечение. Из-за этого бой был официально перенесен на весну 2024 года.

Глава Главного управления по вопросам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил, что шоу 18 мая состоится в любом случае. Организатор боксерского вечера в Эр-Рияде придумал правило, которое исключит повторение срыва поединка.

Кроме того, Турки Аль аш-Шейх отметил, что Усика либо Тайсона ждет штраф в 10 млн долларов, если кто-то из них откажется выступать.

15 марта президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман выступил с революционной идеей изменить правила для боя Усик - Фьюри. Функционер уверен, что подсчет очков в противостоянии за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе должны вести шесть судей, а не традиционные три.

Несколько дней назад WBC поддержал инициативу о том, что победитель боя Тайсона с Александром должен подраться с Энтони Джошуа (28-3, 25 КО).

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