'Особенно, когда Майк был на пике': российский боец заявил, что Усик победил бы Тайсона

Российский боец кулачного стиля Евгений Шишков выразил уверенность в том, что украинский суперчемпион Александр Усик добился бы значительных успехов и во времена таких легенд бокса, как Майк Тайсон. По словам представителя РФ, результаты и класс нашего соотечественника красноречиво говорят о его способностях.

Видео дня

Об этом Шишков заявил в интервью MMA.Metaratings.ru, отвечая на вопрос, смог бы украинец стать абсолютным чемпионом мира в эпоху Тайсона. Российский боец подчеркнул, что Усик, безусловно. встретил бы в лице Железного Майка серьезного соперника, однако сумел бы выстоять в самые трудные моменты боя и одержать победу.

"Думаю, что во времена пикового Тайсона Александр Усик смог бы достичь тех же высот, что и в нынешнее время. На бой Усика против Тайсона я бы посмотрел. Особенно, когда Майк был на пике. Усику было бы тяжело, но он бы справился. У Эвандера Холифилда вышло, значит и у Александра Усика получилось бы", – сказал Шишков.

Отметим, что сам Тайсон недавно жаловался на то, что ему скучно наблюдать за доминированием Усика в королевском дивизионе. Ранее британский промоутер Эдди Хирн поделился мнением о том, как бы украинец проявил себя в гипотетическом бою с Железным Майком.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик впервые признался, почему решил отказаться от пояса Всемирного боксерского совета (WBO). А искусственный интеллект дал прогноз на результат боя украинца с Деонтеем Уайлдером.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!