Неожиданный скандал разгорелся вокруг официального аккаунта зимних Олимпийских игр 2026 года. Организаторы мероприятия выложили в соцсетях коллаж ко Всемирному дню пасты, сопроводив его снимками спортсменов и макаронных изделий. Для фигурного катания выбрали россиянку Камилу Валиеву, давно известную не спортивными успехами, а допинговым делом.

На опубликованном изображении Валиева выполняет вращение, которое авторы поста сравнили со спиралями фузилли. Фото было сделано на Олимпиаде-2022 в Пекине: именно той, где россиянка оказалась в центре громкого дела о применении запрещённых веществ.

Выбор именно её фотографии для официального промопоста Олимпиады вызвал недоумение и волну насмешек в соцсетях. После этого снимок был удален, хотя кеш сохранился в поисковике Google, а в оригинальном посте сохранились восторженные комментарии россиян.

Напомним, в январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок её отстранения истекает в декабре 2025-го, то есть за два месяца до старта Олимпиады-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Все результаты спортсменки с декабря 2021 года были аннулированы, включая "золотые" медали Олимпиады-2022 в командных соревнованиях, которые Россия лишилась после решения CAS.

Несмотря на позорное прошлое, Валиева недавно возобновила тренировки в академии Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской. 19-летняя фигуристка, бывшая чемпионка мира среди юниоров и победительница этапов Гран-при, планирует возвращение на лёд после завершения дисквалификации.

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в Италии. Фигуристы будут соревноваться в Милане, где Россию в женском одиночном катании представит Аделия Петросян.

Напомним, что Валиева пришла на церемонию открытия турнира "Игры Будущего" в Казани вместе с Путиным. Спортсменка сидела по левую руку от террориста №1.

В комментариях болельщики сразу же назвали Валиеву заменой гимнастке Алине Кабаевой. В свое время олимпийская чемпионка Афин-2004 по художественной гимнастике получила неофициальный титул любовницы российского диктатора.

