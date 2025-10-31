'Они в атаке огонь': искусственный интеллект назвал точный счет матча 'Шахтер' – 'Динамо' в УПЛ

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" в воскресенье, 2 ноября, встретятся во второй раз за последние четыре дня в классическом противостоянии нашего футбола. Украинские гранды на этот раз сойдутся в рамках 11-го тура Премьер-лиги после того, как столичная команда выбила соперника из национального Кубка.

Встречу принимает стадион "Арена Львов". Стартовый свисток арбитра Александра Павлинова из Одессы прозвучит в 18:00.

Искусственный интеллект Grok социальной сети Х, ранее известной как Twitter, считает, что "горнякам" удастся взять реванш за недавнее поражение и укрепить лидерство в турнирной таблице чемпионата. В его пользу называется глубина состава и сильная атака.

"Это будет настоящее зрелище: лидеры таблицы соревнуются за первенство. У "Шахтера" 21 очко (1-е место), у "Динамо" – 20 (2-е место) после 10 туров. Обе команды в отличной форме: обе забили по 4:0 в предыдущем туре. Я ставлю на победу "Шахтера" со счетом 2:1. "Горняки" мотивированы реваншем, имеют лучшую глубину состава и играют "дома". "Динамо" забьет (они в атаке огонь), но оборона "Шахтера" выдержит. Шансы: 55% на победу "Шахтера", 25% ничья, 20% "Динамо". Over 2.5 гола – вероятно (60%)", – утверждает Grok.

"Динамо" обыграло "Шахтер" в Кубка Украине, добыв волевую победу 2:1. Этот успех стал первым для "бело-синих" в очном противостоянии с донецкой командой за последние 10 матчей. OBOZ.UA провел тактический анализ игры в поединке.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер "Динамо" Александр Шовковский обвинил своих футболистов в излишнем уважении к донецкому "Шахтеру".

