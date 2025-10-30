На матч вышла только одна команда. Но какая? Тактический обзор игры 'Динамо' против 'Шахтёра' в Кубке

В среду состоялся центральный матч 1/8 футбольного Кубка, украинское Классическое. В довольно хаотичном матче киевское "Динамо" оказалось сильнее донецкого "Шахтера". Первая встреча Шовковского с Тураном получилась сумбурной, взрывной, в отдельных случаях пугающей со всех сторон. OBOZ.UA анализирует, что пошло не так у обоих клубов и за счет чего киевляне пробились в следующий раунд турнира.

Стартовые составы

"Динамо": Нещерет, Караваев, Попов, Михавко, Вивчаренко, Михайленко, Пихаленок, Кабаев, Буяльский, Огундана, Ярмоленко

"Шахтер": Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Марлон Гомес, Очеретько, Невертон, Педринью, Эгиналду, Мейреллиш.

Первый тайм. На поле вышла только одна команда...

С первых минут проснулся только "Шахтер". Атака шла за атакой, бразильцы набегали волнами и перегружали защитников. В глаза бросалась тотальная разница в построении обороны: "Динамо" защищалось 4-2-3-1 с Ярмоленко на острие, тогда как "Шахтер" играл 5-4-1, где впереди был только Мейреллиш. Такая компактность киевлян то и дело давала свободное пространство для вингеров. После ряда почти результативных провалов, а особенно двух ударов Марлона, бело-синие тоже стали обороняться в 5 защитников.

Команды преследовала одинаковость: моменты донецкого клуба возникали именно через фланги, тогда как единичные истории номинальных хозяев создавали случайно, преимущественно выбиваниями вперед на удачу. Дезорганизация не позволяла закрыть дыры даже в опорной зоне, откуда постоянно кто-то просачивался. Она еще повлияла и на жестокость в принятии решений, особенно когда Попов прыгал на Эгиналду и чудом оставил его на месте. Не сказать, что горняки качественно этим воспользовались, но подарков за первые 20 минут хватило бы на 5 голов.

Начала игру действительно только одна команда. "Шахтер" успевал везде, а Мейреллиш отрабатывал по всей ширине поля. Способствовали этому многочисленные хаотичные ошибки бело-синих. Комплексная оборона развалилась за полчаса и оставляла пробелы для быстрых на мячи Эгиналду с Невертоном. Впервые более чем на 30 секунд динамовцы смогли задержаться на чужой половине только на 35 минуте, да и то - перекатами с фланга на фланг. Но первая же попытка обострить от Огунданы завершилась аутом и быстрой потерей мяча. Горняки в этот момент просто ждали, что сделает соперник, без прессинга. Больше отдачи было на трибунах, где заряжали фанаты обеих команд.

Первый тайм прошел полностью под руководством "Шахтера". Доминирование на всех участках, точность передач, долгое пребывание перед чужими воротами и смелый прессинг до ошибки почти всё время до перерыва. Только забить не могли. Статистика вопиющая: 9 ударов, 4 из них в створ против единственной попытки по воробьям от бело-синих. Проблема "Динамо" не в отсутствии определенных футболистов; как и в Лиге конференций киевляне не понимали, что они делают на поле. Защитники сносили своего же Нещерета, отдавали ему опасные передачи или теряли мяч на ровном месте. Счет 0:0 после первого тайма - счастье для Шовковского. А вот Туран должен был добавлять, потому что для гола было достаточно обыграть только одного вратаря.

Второй тайм. ... а теперь на поле другая команда

После раздевалки "Шахтеру" особо много времени не понадобилось. Уже на 48 минуте клубу красиво повезло: защитники киевлян прижались к собственным воротам и Педриньо имел кучу времени настроить пушку. Удар был неточным, но Мейреллиш стал спасительным рикошетом, каким был Яремчук для Малиновского в играх сборной. 0:1 - быстро открытый счет сделал положение "Динамо" еще более печальным. Кстати, забили гости с левого фланга обороны, там у Шовковского все еще нет опции для постоянного, а главное надежного защитника.

Фанатам бело-синих надо было указать в заводских настройках, что именно пропущенный гол позволяет разблокировать атакующую игру команды. Тогда еще и горняки начали подсаживаться, предоставив больше пространства, даже Шола с Караваевым бегали аж в гости к Ризныку. Но вот не было заметно Ярмоленко: организатора голевых возможностей против "Кривбасса" накрыли Бондарь и Матвиенко, не на кого было дальше продолжать и футболисты засыпали где-то на фланге. Несмотря на то, что клубы выровнялись по мотивации на игру, организованность все еще была на стороне подопечных Турана: импульсивные действия киевлян со спешкой не давали развивать атаку, а там еще мешало и противодействие со стороны оранжево-черных.

При удобном счете, почти весь второй тайм "Шахтер" базировал на своей половине или максимум подходил к чужим воротам. За собственные долгое время не было нужды переживать: нападение киевлян 70 минут пробивало куда-то в направлении реки Днепр, а не в цель. Ризнык даже особо не прыгал, только провожал мяч взглядом. Наконец прорвало, когда защиту горняков усыпили такими ударами. Кабаев обокрал на правом фланге Педриньо, ускорился и вырезал в центр. Там Ярмоленко оторвался от опеки и разобрался с голкипером на своей новой любимой позиции. 1:1.

Мы будто смотрели повтор майского финала, где команды отдали друг другу по тайму. Теперь подборы лучше работали у "Динамо", а прессинг стал сильной стороной. На очередном угловом, которых динамовцы за вторые 45 минут выполнили больше, чем за весь сезон УПЛ, Герреро вовремя отклеился от Матвиенко и оказался в нужном месте. Мощный удар низом создал столичный камбэк. 2:1.

Последние минуты наконец-то раскрыли футбол. Пошли скорости, креативность, попытки решить всё самим (особенно много бегал Шола). "Шахтер" на тот момент растерял все рычаги влияния и даже комфортный счет. Похоже, пропустить первыми для "Динамо" было жизненно необходимым фактором стресса, который позволил наконец-то точно пробить по воротам и мгновенно удвоить собственные голы. Операторы ловили на трибунах двух людей: Суркиса и Палкина. С течением времени их настроение существенно изменилось, не удивительно, у кого в какую сторону. Только Шевченко жевал резинку с нейтральным лицом, за столичный клуб он теперь волновался исключительно как экс-игрок.

2:1 - "Динамо" в основное время выигрывает "Шахтер" и направляется в четвертьфинал Кубка Украины. Горняки откровенно доминировали над соперником в первом тайме, слишком поверили в успех и купились на плохой прицел киевлян. Хватило 10 минут на революцию. Теперь будет еще больше времени для концентрации на Лиге конференций. В следующий этап вышли немало неожиданных команд 1 и 2 лиг; учитывая последние результаты, "Динамо" не может надеяться на лёгкую прогулку в Кубке.