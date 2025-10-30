'Очень много уважения к 'Шахтеру': Шовковский оценил победу 'Динамо' в Кубке Украины

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский раскритиковал своих футболистов за игру в первом тайме матча 1/8 финала Кубка Украины с донецким "Шахтером". По словам специалиста, его подопечные продемонстрировали излишнее уважение к соперникам и не действовали агрессивно.

Об этом Шовковский заявил на послематчевой пресс-конференции, пишет официальный сайт "Динамо". Легендарный вратарь "бело-синих" при этом подчеркнул, что после пропущенного гола в начале второго тайма команда включилась в игру и сумела совершить камбэк.

"Безусловно, в первом тайме было очень много уважения к игрокам "Шахтера". Мы не играли так агрессивно, как договаривались. Во втором тайме мы уже играли, не скажу, что более рискованно, но немного перестроили взаимодействия на поле при организации обороны, особенно когда соперник начинал атаки от ворот. Но еще перед игрой мы акцентировали внимание игроков на том, что лишние эмоции иногда могут мешать. В этой игре в первом они играли не в нашу пользу. Во втором тайме, когда мы уже пропустили, мы уже были более уверены в своих действиях и прекрасно понимали, что надо делать", – сказал Шовковский.

Отметим, что "Динамо" обыграло "Шахтер" 2:1 и вышло в четвертьфинале Кубка Украины. Эта победа стала первой для "бело-синих" над "горняками" за последние 10 матчей.

