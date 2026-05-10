'Он лучший в мире'. Месси назвал своего преемника

Лионель Месси назвал Ламина Ямаля лучшим футболистом нового поколения и признался, что именно игрок "Барселоны" больше всего напоминает ему самого себя в юности. Аргентинец отметил возраст испанца, его нынешний уровень и потенциал на будущее.

Видео дня

Во время мероприятия Adidas у восьмикратного обладателя "Золотого мяча" спросили, кто из молодых игроков больше всего похож на него в начале карьеры. Месси выделил 18-летнего Ямаля, который уже стал лидером "Барселоны" и одним из главных претендентов на индивидуальные награды мирового футбола.

"Есть новое поколение футболистов, которое очень хорошее и у которого впереди много лет. Но если нужно выбрать одного по возрасту, по тому, что он уже сделал, и по будущему, которое его ждет, то это Ламинь Ямаль. Нет никаких сомнений, для меня он лучший в мире", – сказал Месси.

Ямаль проводит уже третий сезон в основной команде "Барселоны". В нынешнем сезоне испанец закрепился в статусе ключевого игрока каталонского клуба и ранее занял второе место в голосовании за "Золотой мяч".

Как сообщал OBOZ.UA, два года назад фотография Месси, "благословляющего" 5-месячного Ямаля в конце 2000-х, стала вирусной после того, как ею поделился в социальных сетях отец футболиста сборной Испании. Ямаль накануне помог испанцам победить Францию и пройти в финал Евро-2024, забив исторический гол.

На фото изображен молодой, длинноволосый и улыбающийся Месси, которому на тот момент было 20 лет и 5-месячный Ламин в пластиковой ванне. "Начало двух легенд", – написал в подписи отец Ламина Мунир Насруи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!