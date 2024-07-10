Месси купает в ванночке автора исторического гола на Евро-2024. В сети стала вирусной невероятная история новой звезды сборной Испании. Фото

Фотография легенды "Барселона" Лионеля Месси, "благословляющего" 5-месячного Ламина Ямаля в конце 2000-х, стала вирусной после того, как ею поделился в социальных сетях отец футболиста сборной Испании. Ямаль накануне помог испанцам победить Францию и пройти в финал Евро-2024, забив исторический гол.

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На фото изображен молодой, длинноволосый и улыбающийся Месси, которому на тот момент было 20 лет и 5-месячный Ламин в пластиковой ванне. "Начало двух легенд", – написал в подписи отец Ламина Мунир Насруи.

Эту фотографию в декабре 2007-го сделал Жоан Монтфорт. Позже в интервью The Athletic фотограф признался, что ему было очень сложно сделать этот снимок: "Пришлось очень постараться, чтобы оно получилось".

Месси тогда принимал участие в фотосессия для благотворительного проекта "Барселоны" и Diario Sport. Все вырученные средства от продажи настенного календаря на 2008 с малышами и звездами "Барсы" были переданы благотворительным организациям Каталонии и ЮНИСЕФ.

12 игроков снимались с 12 детьми на каждый месяц для календаря. Месси достался младенец Ямаль.

"Месси был очень застенчив. Ему достался ребенок в пластиковой ванночке. Изначально было сложно наладить связь, но помогло присутствие мамы. Маленький Ламин почувствовал себя увереннее", - рассказал Монтфорт.

Вспоминая этот фотосет автор шокирован тем, как переплелись судьбы этих двух людей.

"Это невероятно. Тогда никто и не мог себе представить, кем станет этот ребенок. Да и кем в итоге станет Месси – тоже", – сказал Монтфорт.

Diario Sport позже у себя в соцсети Х опубликовал еще одну ранню фотографию Месси: на этот раз Лео позирует с Дани Ольмо. 26-летний хавбек забил победный гол в полуфинале Евро-2024 Испания - Франция.

"Месси, что ты творишь", – говорится в подписи к посту.

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