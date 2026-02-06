Олимпиада-2026: медальный зачет и таблица

В итальянском Милане в пятницу, 6 февраля, стартовали зимние Олимпийские игры 2026 года. В соревнованиях примут участие более 2800 спортсменов из 92 стран мира. Украину на турнире представят 46 атлетов – 25 в мужских стартах и 21 в женских.

На Играх будут разыграны 116 комплектов наград в 16 дисциплинах в восьми видах спорта. Больше всего медалей можно будет выиграть во фристайле (15), а меньше всего – в хоккее (2).

Традиционно главными фаворитами на победу в общем зачете Олимпиады считаются представители Норвегии, Германии, Канады и США. Украинцам наград не прогнозируют, но болельщики верят в наших фристайлистов и биатлонистов.

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ ОЛИМПИАДЫ-2026

Данных пока нет...

Некоторые соревнования на Играх, который пройдут до 22 февраля, уже начались еще до церемонии открытия. Так с исторического события стартовал женский хоккейный турнир. А первые матчи по керлингу пришлось остановить уже через пять минут после выхода команд на лед.

