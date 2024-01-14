Голкипер сборной Украины помог 'Реалу' разгромить 'Барселону' и выиграть Суперкубок Испании. Видео

Мадридский "Реал" обыграл "Барселону" и в 13-й раз в своей истории завоевал Суперкубок Испании. Поединок на стадионе Университета короля Сауда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился со счетом 4:1.

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Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин вышел в стартовом составе и провел полный матч, отбив 9 ударов.

Номинальные хозяева феерически начали матч, поведя 2:0 уже к 15-й минуте. Дубль оформил Винисиус Жуниор. Благодаря своим грамотным действиям, 23-летний бразилец дважды смог избежать офсайда, играя на одной линии с защитниками "Барселоны".

После этого в игру вступил украинский голкипер, совершив эффектный сейв.

К сожалению, оставить свои ворота в неприкосновенности 24-летний уроженец Харьковщины не сумел. На 33-й минуте Роберт Левандовский пушечным "выстрелом" сократил отставание.

На повторе было четко видно, что наш соотечественник не видел момент удара.

От интриги в игре спас все тот же Винисусис, еще до перерыва оформив хет-трик.

Во втором тайме все точки над і снял Родриго, сделав счет разгромным.

На 80-й минуте наш голкипер не дал Жоау Феликсу забить гол-шедевр. 24-летний нападающий "радугой" обыграл защиту, но переиграть украинца ему не удалось.

Таким образом Лунин добавил к своему резюме 6-й титул. Напомним, что в составе "Реала" Андрей является

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Обладателем Кубка Испании 2022-23

Обладателем Суперкубка Испании 2021

Обладателем Суперкубка УЕФА 2022

Победителем Клубного чемпионата мира 2022

Реал Мадрид – Барселона 4:1 (3:1, 1:0)

Голы: 1:0 – 7 Винисиус Жуниор, 2:0 – 10 Винисиус Жуниор, 2:1 – 33 Левандовски, 3:1 – 39, пенальти Винисиус Жуниор, 4:1 – 64 Родриго.

Реал Мадрид – Лунин, Карвахаль, Начо, Рюдигер, Менди, Кроос (Модрич, 81), Вальверде (Себальос, 86), Тчуамени, Беллингем (Хоселу, 86), Винисиус Жуниор (Камавинга, 82), Родриго (Браим Диас, 77).

Барселона – Пенья, Араухо, Кристенсен, Кунде, Бальде, Серджи Роберто (Лопес, 61), Гюндоган, де Йонг, Педри (Ямаль, 61), Ферран Торрес (Жоау Феликс, 61), Левандовски.

Предупреждения: Араухо (37), Серджи Роберто (40), Беллингем (43), Рюдигер (62).Удаление: Араухо (71).

Напомним, что 24-летний вратарь сборной Украины Андрей Лунин перешел в "Реал" из луганской "Зари" в июле 2018 года за 3,5 млн евро. С того времени выступал в арендах в "Леганесе", "Реале Вальядолид" и "Реале Овьедо".

В текущем сезоне после травмы основного голкипера "Реала" Кепы Арриссбалаги занял место в воротах, сыграв уже в 10 поединков. В пяти из них Андрей отстоял на ноль.

Анчелотти изначально хотел распределить игровое время во второй половине сезона между украинцем и его конкурентом, но в последний момент принял решение довериться Лунину.

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