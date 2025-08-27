Оказался на раздорожье: футболиста сборной Украины выгоняют из итальянского клуба

Футболист сборной Украины Артем Довбик оказался в буквальном смысле на раздорожье из того, что больше не входит в планы нового тренера итальянской "Ромы" Джанпьеро Гасперини. 28-летний нападающий за время предсезонной подготовки не смог убедить специалиста в том, что подходит под его концепцию игры.

Теперь руководство "джалоросси" ищет новую команду для нашего соотечественника. По данным портала Roma News, "волки" не рассматривают возможность аренды Довбика даже с правом выкупа другим клубом из-за того, что им необходимо соответствовать финансовому фейр-плей.

Украинец до сих пор не знает, где продолжит карьеру. В его услугах заинтересован испанский "Вильярреал", который пока не готов на полноценный трансфер Артема. Нашего форварда также предлагали английскому "Ньюкаслу".

Кроме того, в последние часы стало известно о том, что Довбика могут обменять на мексиканца Сантьяго Хименеса в "Милан". Эта опция возникла во время контактов двух клубов, но пока далека от официального оформления.

В минувшем сезоне Довбик отыграл в составе "Ромы", которая по ходу сезона сменила двух главных тренеров, 45 матчей во всех турнирах. На свой счет нападающий записал 17 голов и четыре результативные передачи.

Как сообщал OBOZ.UA, в испанской прессе возможный трансфер форварда сборной Украины Артема Довбика в "Вильярреал" назвали настоящей бомбой.

