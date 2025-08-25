Футболиста сборной Украины выгоняют из итальянского клуба: СМИ назвали новую команду игрока

Нападающий сборной Украины Артем Довбик, вероятнее всего, покинет стан итальянской "Ромы" до закрытия летнего трансферного окна. 28-летний форвард близок к возвращению в чемпионат Испании, в котором он в сезоне 2023/2024 стал лучшим бомбардиром, забив 24 гола.

Об этом информирует известный инсайдер Саша Тавольери на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Украинец дал согласие на переход в "Вильярреал", который выступит в основной сетке Лиги чемпионов. Испанцы практически договорились с "Ромой" об аренде Довбика с правом выкупа. При этом "желтая субмарина" будет платить 100% зарплаты нашего футболиста.

Переговоры сторон находятся в продвинутой стадии, но сейчас все зависит от того, как быстро итальянцы подпишут другого нападающего вместо Артема.

Довбик не вписывается в концепцию нового тренера "Ромы" Джанпьеро Гасперини, который и выступил за продажу игрока. В стартовом матче чемпионата Италии с "Болоньей" украинец вышел на поле лишь на 74-й минуте, а его команда одержала минимальную победу 1:0.

Отметим, что украинский форвард присоединился к "волкам" летом 2024 года. Тогда он был куплен "джалоросси" за 40 миллионов евро с учетом бонусов.

В минувшем сезоне Довбик отыграл в составе своей команды, которая по ходу сезона сменила двух главных тренеров, 45 матчей во всех турнирах. На свой счет нападающий записал 17 голов и четыре результативные передачи.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер итальянской "Ромы" Джанпьеро Гасперини выразил недовольство действиями футболиста сборной Украины Артема Довбика во время контрольных матчей.

