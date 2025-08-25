'Это бомба': трансфер футболиста сборной Украины вызвал восторги в Испании

Форвард сборной Украины Артем Довбик близок к возвращению в чемпионат Испании, в котором в сезоне 2023/24 он выиграл звание лучшего бомбардира, забив 24 мяча. В услугах нашего соотечественника, который не входит в планы нового тренера "Ромы" Джанпьеро Гасперини, заинтересован "Вильярреал".

Авторитетное издание Marca подтверждает переговоры между испанским и итальянским клубами, называя возможный трансфер настоящей бомбой. Довбик переход в стан "желтой субмарины", которая будет выступать в Лиге чемпионов, воспринимает максимально позитивно.

Тренер "Вильярреал" Марселино считает украинского нападающего идеальным дополнением для своей команды. Испанцы намерены взять Довбика в аренду с обязательным правом выкупа.

При этом, как информирует DajeRoma TV, в "Роме" опасаются, что не смогут быстро найти замену украинцу. По этой причине переход Артема в испанский клуб может сорваться, а сам игрок продолжит играть за римлян как минимум до января.

Отметим, что украинский форвард присоединился к "волкам" летом 2024 года. Тогда он был куплен "джалоросси" за 40 миллионов евро с учетом бонусов.

В минувшем сезоне Довбик отыграл в составе своей команды, которая по ходу сезона сменила двух главных тренеров, 45 матчей во всех турнирах. На свой счет нападающий записал 17 голов и четыре результативные передачи.

Как сообщал OBOZ.UA, "Вильярреал" разгромил "Жирону" в матче чемпионата Испании, забив пять голов в ворота украинского голкипера.

