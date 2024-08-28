'Огромный шаг вперед': Шовковский оценил вылет 'Динамо' из Лиги чемпионов

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский позитивно оценил выступление своих подопечных в квалификации Лиги чемпионов. Несмотря на вылет в плей-офф от австрийского "Зальцбурга", 50-летний специалист отметил, что команда показала значительный прогресс по сравнению с минувшим сезоном.

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Об этом Шовковский заявил на пресс-конференции после игры в Зальцбурге, информирует официальный сайт "Динамо". Наставник киевлян отметил, что футболисты должны анализировать свои выступления и стремиться постоянно повышать свой уровень для достижения еще лучших результатов.

"Я всегда говорил своим подопечным, что единственный человек, на кого вы должны оглядываться, – это вы в прошлом. Единственный человек, лучше которого вы должны быть, – это вы в настоящем. Думаю, мы однозначно сделали большой шаг вперед, и думаю, что мы на правильном пути. Надо продолжать идти дальше. После неудачи в прошлом выступлении на международной арене, думаю, мы сделали огромный шаг вперед, ну а дальше все только начинается – я уверен в этом", – сказал Шовковский.

Напомним, "Динамо" проиграло "Зальцбургу" по сумме двух матчей – 0:2 и 1:1. Теперь киевляне выступят в основной сетке Лиги Европы.

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