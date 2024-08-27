'Динамо' вылетело из Лиги чемпионов и сыграет в Лиге Европы

Киевское "Динамо" не смогло победить австрийский "Зальцбург" в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов и выйти в групповой этап турнира. Поединок на "Ред Булл Арене" завершился со счетом 1:1. Первую встречу киевский клуб проиграл 0:2. По итогам двухматчевого противостояния подопечные Александра Шовковского вылетели в групповой турнир Лиги Европы.

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"Динамо" очень активно начало встречу, с первых секунд устроив штурм ворот Яниса Блазвиха. Несколько раз после острых передач украинцы пытались обострять ситуацию, но дело до ударов в створ так и не дошло.

Вместо этого, увлекшись нападением, гости пропустили контратаку, которую результативно замкнул Адам Дагим. 18-летний нападающий "Зальцбурга" получил пас на фланге, сместился к центру и точным дальним ударом открыл счет.

После пропущенного гола атакующий запал "Динамо" заметно угас. Игра шла на равных курсах, где больше шансов на забитый мяч имели австрийские футболисты.

Тарас Михавко роскошной дальней передачей вывел Владислава Ваната на ударную позицию и 22-летний нападающий сборной Украины гениальным ударом восстановил равновесие.

"Бело-синие" давали очень много пространства своим оппонентам, особенно в непосредственной близости от своих ворот, что раз за разом приводило к опасным ситуациям.

Во второй половине хозяева играли по счету, не позволяя ничего создавать киевлянам, периодически угрожая воротам Бущана. Один из таких моментов, едва не закончился вторым голов в ворота Георгия.

В прошлом сезоне "Динамо" вышло в квалификацию Лиги конференций, где в 3-м раунде прошло "Арис", но в плей-офф квалификации уступило турецкому "Бешикташу" и вылетело из еврокубков.

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