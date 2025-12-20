Официально. У России отобрали победу в Кубке наций по биатлону и отдали Франции

Сборная Франции по биатлону официально получила перераспределённый трофей мужского Кубка наций сезона 2011/12. Церемония вручения прошла публично в рамках 3-го этапа Кубка мира в Анси — Ле-Гран-Борнане во Франции.

Видео дня

Команда Франции, которую на мероприятии представляли Симон Фуркад, Мартен Фуркад, Алексис Бёф, Лоис Абер и Стефан Бутио, была признана победителем мужского Кубка наций после аннулирования результатов россиянина Евгения Устюгова. Такое решение ранее в этом году принял Международный союз биатлонистов (IBU) в связи с нарушениями антидопинговых правил.

"Момент вручения трофея собрал спортсменов, официальных лиц и болельщиков и стал символом курса IBU на защиту честной борьбы и спортивной справедливости", – говорится в прессрелизе.

Президент IBU Олле Далин ранее подчёркивал важность возвращения результатов "чистым" атлетам, отмечая, что подобные перераспределения позволяют достойным спортсменам получить признание, заслуженное их трудом, самоотдачей и приверженностью принципам fair play.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее IBU официально пересмотрел результаты мужской эстафеты чемпионата мира 2011 года в Ханты-Мансийске из-за допинговых нарушений у Устюгова. В итоге Украина получила "серебро", которое ранее принадлежало россиянам, а церемония вручения состоялась только сейчас.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!