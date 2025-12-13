Официально. У России отобрали медали чемпионата мира по биатлону и отдали Украине. Видео и фото

Международный союз биатлонистов (IBU) официально пересмотрел результаты мужской эстафеты чемпионата мира 2011 года в Ханты-Мансийске из-за допинговых нарушений у спортсмена сборной России. В итоге Украина получила "серебро", которое ранее принадлежало россиянам, а церемония вручения состоялась только сейчас.

Торжественную церемонию лично провел глава IBU, шведский функционер Олле Далин. Серебряную медаль лично получил Сергей Семенов, а награды Александра Биланенко, Андрея Дериземли и Сергея Седнева были переданы президенту Федерации биатлона Украины Ивану Крулько, чтобы позже найти своих законных владельцев.

Изначально на чемпионате мира 2011 года сборная Украины финишировала третьей в мужской эстафете и завоевала "бронзу".

Однако команда России, которая тогда стала второй, была впоследствии дисквалифицирована после того, как Евгений Устюгов провалил допинг-тест, что автоматически изменило итоговый протокол и подняло украинцев на второе место.

Олле Далин, комментируя церемонию, отметил, что речь идет о долгом и сложном процессе пересмотра результатов, связанном с российским допинговым скандалом. По его словам, после окончательного решения Спортивного арбитражного суда, вступившего в силу весной 2025 года, были официально обновлены итоги гонок, эстафет, чемпионатов мира и даже Олимпийских игр 2010–2014 годов, поэтому IBU сейчас "путешествует по этапам Кубка мира и отдает медали тем, кто их действительно заслужил".

Глава союза также подчеркнул, что подобные церемонии будут продолжаться и дальше, в том числе на Олимпийских играх в Кортина-д’Ампеццо, где запланировано отдельное вручение перераспределенных олимпийских наград. По его словам, таким образом IBU хочет не только закрыть старые допинговые дела, но и поддержать ценности чистого спорта.

Оставшиеся награды, переданные Ивану Крулько, позже будут вручены Александру Биланенко, Андрею Дериземле и Сергею Седневу во время отдельной церемонии в Украине.

