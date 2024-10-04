Официально: Ребров вернул Ярмоленко в сборную Украины

Капитан киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко переведен из резервного списка игроков сборной Украины в основной перед матчами Лиги наций с Грузией (11 октября) и Чехией (14 октября). Наставник "сине-желтых" Сергей Ребров принял такое решение из-за кадровых проблем.

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Об этом информирует Украинская ассоциация футбола (УАФ) в своем Telegram-канале. Сообщается, что вместе с Ярмоленко вызов получил центральный защитник американского "Остина" Александр Сваток. В то же время подтверждается, что октябрьские игры сборной пропустят защитник "Эвертона" Виталий Миколенко и хавбек "Жироны" Виктор Цыганков.

Состав сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – "Шахтер" Донецк), Александр Тымчик ("Динамо" Киев), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия), Александр Сваток ("Остин", США).

Полузащитники: Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Владислав Кабаев, Александр Пихаленок, Андрей Ярмоленко (все – "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков (все – "Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк ("Полесье" Житомир), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия).

Нападающие: Артем Довбик ("Рома" Рим, Италия), Роман Яремчук ("Олимпиакос" Пирей, Греция), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Резервный список

Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк), Александр Мартынюк ("Александрия"), Виталий Буяльский ("Динамо" Киев), Артем Бондаренко, Даниил Сикан (оба – "Шахтер" Донецк), Александр Назаренко ("Полесье" Житомир).

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины неудачно стартовала в новом розыгрыше Лиги наций. Наша команда проиграла Албании, а затем уступила Чехии.

После двух поражений в сентябре тренер команды Сергей Ребров ответил на вопрос о своей отставке. По этому поводу выступил и президент УАФ Андрей Шевченко.

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