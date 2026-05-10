Официально. Чемпион Украины напрямую вышел в групповой этап Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" официально получил прямую путевку в основной этап Лиги чемпионов сезона-2026/27 после победы в чемпионате Украины. Судьба вакантного места определилась после матчей в Шотландии и Греции, где конкуренты украинского клуба потеряли шансы на титулы.

В 27-м туре УПЛ "горняки" обыграли "Полтаву" и досрочно стали чемпионами страны. Одновременно "Рейнджерс" уступил "Селтику" со счетом 1:3, а "Олимпиакос" сыграл вничью с ПАОК 1:1. Эти результаты лишили оба клуба возможности выиграть свои национальные чемпионаты.

По обновленным правилам УЕФА вакантное место победителя Лиги чемпионов получает клуб с самым высоким личным коэффициентом среди чемпионов стран, которые должны стартовать в квалификации. В нынешнем сезоне такой бонус достался именно "Шахтеру".

Вакантный слот образовался из-за того, что финалисты Лиги чемпионов ПСЖ и "Арсенал" уже гарантировали себе участие в следующем розыгрыше турнира через внутренние чемпионаты.

Как сообщал OBOZ.UA, футболисты "Шахтера" устроили яркое празднование после победы над СК "Полтава" и досрочного чемпионства в УПЛ. Игроки ворвались на пресс-конференцию своего главного тренера Арды Турана и облили главного тренера шампанским прямо во время его ответа журналистам.

