'Шахтер' в 16-й раз стал чемпионом Украины. Видео

Донецкий "Шахтер" добыл уверенную победу над "Полтавой" в 27-м туре Премьер-лиги и за три тура до завершения чемпионата Украины гарантировал себе итоговое первое место. Команда Арды Турана досрочно оформила 16-й титул в истории клуба, разгромив соперника со счетом 4:0 на "Арене Львов".

Команда оформила юбилейные достижения в истории клуба. Чемпионство стало для "Шахтера" 40-м внутренним трофеем времен независимости Украины и 45-м трофеем за всю историю существования клуба.

Встреча против полтавчан началась с неожиданного давления со стороны номинальных хозяев. Уже на восьмой секунде Сад нанес опасный удар из-за пределов штрафной, однако Дмитрий Ризнык сумел спасти "Шахтер", а затем Азаров вынес мяч с линии ворот после добивания Даниленко.

Постепенно команда взяла игру под свой контроль и начала регулярно создавать моменты у ворот Минчева. На 16-й минуте Лукас Феррейра вышел один на один после передачи Обаха, но голкипер "Полтавы" вовремя сократил дистанцию и отбил удар. Позже Бондаренко, Матвиенко и Феррейра также угрожали воротам соперника, однако открыть счет удалось только перед перерывом.

На третьей компенсированной минуте первого тайма Азаров подал угловой, Траоре выиграл верховую борьбу и сбросил мяч на Артема Крыськива, который с близкого расстояния переправил его в сетку. Этот гол позволил "горнякам" уйти на перерыв с преимуществом.

После отдыха "Шахтер" окончательно снял вопросы о победителе матча. На 55-й минуте атака донецкого клуба продолжилась вторым темпом, мяч отскочил к Изаки, и бразилец с острого угла пробил Минчева.

Спустя шесть минут полузащитник оформил дубль: после удара голкипер перевел мяч в штангу, однако затем тот все же пересек линию ворот.

Четвертый мяч был забит на 67-й минуте. Лассина Траоре получил шанс отличиться после неудачной попытки защитника "Полтавы" выбить мяч из штрафной. В результате рикошета мяч от форварда оказался в воротах.

До финального свистка "Шахтер" продолжал контролировать ход встречи. Изаки мог оформить хет-трик, однако Минчев спас свою команду после выхода один на один.

Для донецкого клуба этот титул стал 16-м в чемпионатах Украины. "Шахтер" продолжил серию успешных сезонов и подтвердил статус одного из самых титулованных клубов страны.

Ранее команда также выигрывала Кубок УЕФА, 15 раз брала Кубок Украины и девять раз становилась обладателем Суперкубка страны.

