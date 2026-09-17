"Одним кадром не обошлось". Магучих показала, что с ней произошло во время путешествия. Фотофакт

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих поделилась новыми снимками со своего путешествия по Испании. 24-летняя олимпийская чемпионка призналась, что очень любит спонтанные моменты, которые не были заранее запланированы и которые создают неожиданную атмосферу праздника.

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На кадрах наша спортсменка позирует возле фонтана в парке Цитадели в Барселоне, а вокруг нее видны мыльные пузыри.

"Наверное, одна из моих любимых вещей в путешествиях – это маленькие моменты, которых совсем не было в планах. Этот как раз такой. Одним кадром не обошлось", – написала Магучих под фото.

Как сообщал OBOZ.UA, Ярослава Магучих произвела настоящий фурор в интернете своим фотоотчетом из отпуска в Испании, снявшись в непривычном для поклонников элегантном образе.

Напомним, ранее Ярослава завершила сезон победой на первом в истории Абсолютном чемпионате мира в Будапеште, где завоевала "золото".

После этого Ярослава вместе с подругой Маргаритой Кулибабой отправились на пляж в Барселону, откуда в купальниках записали шутливой видео.

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