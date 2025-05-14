'Динамо' и 'Шахтер' выясняют, кто круче. Анонс финала Кубка Украины по футболу и где смотреть главную игру сезона

Уже сегодня пройдет главная игра сезона - финал футбольного Кубка, где снова будем смотреть Украинское Классическое. Уже почти чемпион "Динамо" может вернуть себе не только золото чемпионата, но и Кубок, которого у них не было 4 года. "Шахтеру" и самому Пушичу следует приложить сверхусилия, чтобы этот год был хотя бы с одним титулом. OBOZ.UA анонсирует, чего ждать от главного матча сезона.

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Гранды не знают, кто из них лучше

У команд богатая история встреч: только за времена независимости было 106 матчей. Здесь преимущество на стороне донецкого клуба - 45 побед против 39 у киевлян; еще 22 раза была ничья. В Кубке Украины команды пересекались 16 раз, из них 10 игр это финалы; решающие встречи выигрывали поровну. У "Шахтера" кубков больше. Действующий обладатель трофея - рекордсмен по этому показателю, 14 побед. У киевлян на 1 кубок меньше.

Но вот если посмотреть на историю противостояний в течении сезона, то в УПЛ команды не знают, кто лучше. В розыгрыше 24/25 дважды расписали ничьи, а у "Динамо" вообще тянется неудачная серия: во всех турнирах уже 10 матчей не могут выиграть прямого конкурента!

Игру будет принимать Житомир. Местное "Полесье" было в шаге от того, чтобы привезти финал на домашнюю арену - но теперь Центральный стадион увидит обоих грандов сразу. Интересно, что сегодняшний матч решит, выровняются ли гранды по количеству трофеев, а также - кто из них больше выигрывал финалов. Кто же больше заслужил забрать себе трофей?

Золотой дубль без поражений для "Динамо"?

Путь к финалу команда Шовковского прошла шатко. Первая же игра стала проблемной, когда аутсайдер "Ворскла" внезапно дотянула аж до овертаймов и только там точный удар Ваната спас турнир. Далее был "Рух", где тоже обошлось без преимущества и забить помогли только индивидуальные действия Пихалёнка. В полуфинале выпала "Буковина", которая очень хотела в первый в ее истории финал, но не выдержала таких скоростей. В итоге, после пропущенного гола и пинков тренера в раздевалке, бело-синие разбили соперника 4:1.

Киевляне хотят восстановить вернуть справедливость. 10 матчей не знать вкуса победы над главным соперником в Украине - плохая характеристика сильнейшей команды года. Этот сезон проходит без поражений, но если снова проиграть "Шахтеру", то Шовковскому просто не хватит слов на пресс-конференции. "Динамо" вчера отпраздновало свой 98-й день рождения и это их повод выигрывать. А ещё есть интересная статистика: если взглянуть на чемпионские сезоны, то в них "Динамо" всегда берет Золотой дубль при совпадении двух факторов: если первая строчка УПЛ подкреплена финалом Кубка. Тогда выигрыш гарантирован именно столичному клубу, проверено уже 9 раз.

Спасение репутации для "Шахтера"?

Путь к финалу у подопечных Пушича был еще тем вызовом: соперники просто не хотели отдавать свой шанс. С "Зарей" повезло забить первыми в начале игры и дальше методично отбиваться. А из четвертьфиналов ушли настоящие мастодонты, которые не казались таковыми в очных играх УПЛ. Сначала "Александрия" была на 3 шага ближе к следующему этапу, а затем "Полесье" с бешеным желанием того самого домашнего финала. Каждый раз все завершалось одинаково: под конец игры оппоненты уставали, а "Шахтер" находил ту самую лазейку - и забивал единственный гол. Этого хватало, чтобы обессиленные александрийцы и житомиряне уже не имели ни времени, ни возможностей для решающей атаки. Трижды по 1:0 - далеко не тот путь, который "Шахтер" должен был проложить себе в финал.

Впервые с 1996-го года горняки берут лишь бронзу. Представьте, что почти 20 лет подряд у донецкой команды был либо золотой, либо серебряный набор медалей. Сейчас же утешаются третьим местом. Поэтому Кубок - возможность хоть как-то спасти репутацию. Вопросы есть по мотивации игроков, которые не выкладываются на полную под конец сезона. Вопросы есть к тренеру, который не меняет подходы и не проводит ощутимые ротации. Вопрос есть к организации моментов и атак, потому что привлечены к ударам преимущественно фланги; если их выключить - ничего не будет работать. Пушич на тренировке несколько дней назад немало внимания уделил не только тактике, но и стандартным положениям: похоже, хотят запутать соперника, ведь в Класическом забивали только с игры. У тренерского штаба есть хорошие новости: вернулись в основу вратарь Резник, капитан Матвиенко и лучший бомбардир Судаков. Именно от них ожидают лидерства на поле, ведь настоящий "Шахтер" состоит не только из бразильцев.

Но больше всего вопросов возникает к тренерству. Для Шовковского это был замечательный внутренний сезон - с проблемами, но "Динамо" на 99% чемпион и может провести еще один розыгрыш без поражений. Тогда как Пушич получал за каждый неудачный матч. Если не возьмет кубок - сезон без хороших наград фанаты ему точно не простят. И тогда кредит доверия уже не будет железным аргументом от руководства клуба.

На кону - судьба в еврокубках сразу 3 клубов

Результат финала ждут фанаты не только его участников. Еще эту игру внимательно будут смотреть болельщики "Александрии": победа столичного клуба будет означать, что именно команда Ротаня едет в Лигу Европы. С ним или без - это уже другой вопрос; само участие будет гарантировано. Кубок напрямую на это влияет, ведь команда-победитель турнира забирает путевку именно в ЛЕ. Если выигрывает "Динамо" (которое с первого места УПЛ попадает в Лигу чемпионов), то путевка Лиги Европы идет на следующую строчку - а там именно горожане. Горняки тогда горняки выходят в Лигу конференций. Если же Кубок выигрывает "Шахтер" - то даже с третьего места запрыгивает в ЛЕ, а "Александрия" переходит в ЛК со своим серебром.

Где смотреть финал

Вживую финал Кубка Украины-2025 будет транслировать MEGOGO Т2 Спорт. Также футбол бесплатно покажет YouTube-канал УПЛ ТБ. Начало игры в Житомире - в 18:30.