0:0 в своих матчах: нужны ли Украине 'Динамо' и 'Шахтер' в еврокубках

В пятницу, прямо перед финалом Кубка, оба украинских гранда провели свои матчи. И завершились они идентично - по нулям. И общий у этого явления не только счет: отношение к игре и отдача тоже была идентично никакой и у "Динамо", и у "Шахтера". Оба клуба в следующем сезоне будут представлять Украину в еврокубках - но нужны ли нам это в таком виде? OBOZ.UA анализирует, пришло ли время новых лиц в Европе.

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"Динамо" и "Шахтер" не хотят играть в футбол

С момента вылета из еврокубков, гранды перестали думать о футболе. На момент возобновления сезона, "Динамо" шло на 1 строчке и соревновалось только с "Александрией"; "Шахтер" шел далеко позади. Все расставил на места 21-й тур - после ничьей 0:0 с "Карпатами", Пушич заявил, что донецкий клуб больше не борется за золото:

"Надо быть честными перед собой: мы потеряли шансы на титул УПЛ, потеряли шансы догнать Динамо". - Марино Пушич, главный тренер "Шахтера"

Это было аж в начале марта! Отставание от бело-синих в 10 очков тогда уже зафиксировалось, но горняки еще имели игру в запасе. Позже коуч изменил свое мнение и сказал, что борьба еще не завершена. Но со стороны игроков отношение изменилось сразу - чемпионы Украины оставили попытки защитить титул.

Киевляне также не впечатляли. Несмотря на продолжение беспроигрышной серии (которая вчера стала еще длиннее), динамовцы стабильно проигрывали один из таймов. Высказывание Шовковского "Я не понимаю, что происходит" стало крылатым, ведь так или иначе оно звучало после каждой игры. Драма с отсутствием Бражко обсуждалась больше, чем действия футболистов на поле. Из трех лидеров УПЛ хоть как-то пытается бороться Ротань: у него уже есть первое тренерское серебро. Всем остальным это будто надоело.

Аргумент "отдых перед кубком" - не работает

В 28-м туре оба гранда провели свои матчи в пятницу, чтобы было больше времени отдохнуть перед Классическим в Кубке. "Шахтер" играл против "Зари", а "Динамо" приехало в гости к "Полесью". И оба матча закончились 0:0! Горнякам все перечеркнуло удаление Грама, и возникает вопрос, куда делась реализация? Даже вдесятером горняки выглядели солиднее луганчан, которые давно согласились со своим местом глубокого середняка. Играла, преимущественно, только одна команда - и это были подопечные Пушича. Но на табло нули, ужасный итог для бронзового медалиста.

Да и в матче "Динамо" особо не припомнить острых моментов. Первая попытка была аж на 59-й минуте, да и то - прострел Дубинчака легко оказался в руках голкипера. Бело-синие также не смогли воспользоваться подарками житомирян, на которых давит борьба за единственное вакантное еврокубковое место. А еще был Гонсалвеш, который за 18 минут на поле подарил киевлянам все возможные мячи. Всего лишь 1 удар в створ и закономерные нули на табло во втором матче украинского гранда.

Конечно, можно сказать, что команды готовились к финалу Кубка, поэтому сохраняли все силы на главный матч сезона. Но не основа ли вышла у "Динамо" на матч против "Полесья"? Если сравнивать с очной встречей грандов 2 недели назад, то у киевлян только Биловар играл вместо Михавка. Не намного больше разницы у горняков - Фесюн сменил Резника в воротах и вместо Матвиенко стартовал Крыськив. В этом туре боевые составы не смогли продемонстрировать свои претензии на победы. Неважно, что сезон завершен и его последние туры надо отбыть - основа грандов не имеет права расслабляться.

Осенью гранды порой ссылались на сложную ситуацию с почти еженедельными переездами из Украины в Европу и обратно для игр ЛЧ или ЛЕ. Ситуация с финалом между турами чем-то похожа на осень, вот только далеко ездить уже не надо - Житомир близок к Киеву, где базируются оба клуба. И глубина состава солидная у обоих сильнейших представителей страны. Поэтому уже тренеры должны искать ответ, а где же сила и мотивация их игроков?

Украина (не) нуждается в разнообразии в еврокубках?

Знаете ли вы, сколько команд представляли Украину на разных этапах в трех еврокубковых турнирах за всю независимость? Среди них даже однажды была "Нива", финалист Кубка 1996 года. "Шахтер" и "Динамо" монополизировали еврокубковые выступления. Независимо, есть ли у них медали - с сезона 97/98 гранды вдвоем попадают на международную арену. И если до 2010-х это были интересные команды, то последние 10 лет их игры все больше теряют в качестве.

Когда-то за так много путевок в Европу сражались уже исчезнувшие "Днепр" и "Днепр-1", "Металлист", старые "Карпаты", а еще "Таврия", "Олимпик", "Десна"... Сейчас у нас новые имена: "Александрия" в шаге от новой попытки, "Полесье" и "Кривбасс" в прошлом году уже попробовали вкус Лиги конференций. В начале весны за еврокубки сражались сразу 2 львовских представителя. И здесь возникает вопрос - какому турниру подходят украинские клубы, если выступления так же слабы? Житомиряне и криворожцы не выиграли ни одного матча прошлым летом, днепровский клуб вообще снялся и заблокировал место для кого-то другого. "Шахтер" просто сейчас в шаге от ЛК, где еще никогда не был, но успехом "Челси" здесь не пахнет. "Динамо" идет в ЛЧ в квалификацию, где все чаще проваливается. И после 28-го тура столичное представительство именно в Лиге чемпионов под вопросом - если "Александрия" в воскресенье выиграет "Карпаты", то будет на расстоянии всего 2 очков от первого места. С такой тенденцией не исключено, что в элитных еврокубках у нас может произойти замена.

Нужны команды, способные ловить кураж

"Шахтер" в этом сезоне кураж поймал лишь однажды - когда переиграли "Брест". У "Динамо" куража не было совсем: одна ошибка - и команда сыпется. Победа в последнем туре над "РФШ" это фикция, а не реальный результат для некогда лучшего украинского клуба на международной арене. Конечно, нашим представителям не пророчили высокие места в общей таблице, даже на стыки шансы были мизерные. Но где здесь о желании? Мы не увидели его и в Классическом - в очной встрече гранды синхронно отдали сопернику по тайму. В Премьер-лиге есть 30 туров и место для ошибок. В еврокубках надо пройти отбор, где шанса на ошибку не будет вообще.

Посмотрите на финал Лиги Европы, где аутсайдеры АПЛ будут определять, кто же из них лучше. "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед", несмотря на провальный домашний сезон, положили все на ЛЕ и получили возможный максимум. Теперь кто-то из них, как победитель турнира, гарантированно попадает в ЛЧ - с 15-го или 16-го места своей лиги! А все потому, что даже такую безысходность превратили в желание. "МЮ" вообще суммарно разбил фаворита "Атлетик" 7:1. А когда вы в последний раз видели хоть как-то похожий перфоманс имени желания от украинских клубов?

Украинская Премьер-лига вышла на финальную прямую, но большинство клубов-претендентов на еврокубки еще продолжают бороться между собой. Но кажется, что "Динамо" и "Шахтеру" футбол уже надоел - по крайней мере, это чувствуется в их матчах и выступлениях на всех аренах. Если такие же плохие выступления будут и в Европе, то наша ассоциация будет падать еще ниже в рейтинге УЕФА. Тогда чемпион Украины будет выходить только в плей-офф Лиги конференций. А такое нас совсем не устраивает.