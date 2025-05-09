Чемпионская развязка в УПЛ: кто претендует на дефицитные места еврокубков

Украинская Премьер-лига вышла на финишную прямую: остается всего 3 тура. И если вопрос чемпиона почти закрыт, то вопрос таких ограниченных еврокубковых мест. Выйдет ли "Динамо" в Лигу чемпионов? Почему "Александрия" может попасть в Лигу Европы, несмотря на вылет из Кубка? И кто заберет 2 места Лиги конференций? OBOZ.UA рассказывает обо всех тонкостях борьбы на истощение в УПЛ.

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Судьба Лиги чемпионов на 90% предрешена

Из-за плохих результатов украинских клубов за последние годы, мы имеем только 1 место для ЛЧ, да и то без прямого выхода в групповой этап. Сейчас у лидера отрыв от преследователя "Александрии" 4 очка, но любая потеря соперником очков будет критической именно для него. Столичный клуб всего в 3 матчах от очередного беспроигрышного сезона УПЛ. Даже если "Динамо" кому-то проиграет за эти 3 тура, то у них будет еще один запасной балл в таблице, также есть преимущество в очных встречах над подопечными Ротаня. Из будущих соперников как-то замотивированным является только "Полесье"; дальше же можно (почти наверняка) отдавать золотые медали команде Шовковского. Потому именно бело-синие от Украины направляются в Лигу чемпионов - одни впервые за долгое время.

Будущие соперники "Динамо": "Полесье", "Черноморец", "Колос"

"Александрия" в заложниках у грандов

Возможная Лига Европы влияет на судьбу сразу нескольких команд. Например, Ротань и компания не принадлежат сами себе. После бронзового сезона 18/19, в Александрию вновь привезут медали УПЛ. А с ними и путевку в еврокубок. Вот только в какой? Ведь горожане прекратили выступления в Кубке Украины. Классическое №2 в финале этого турнира будет влиять и на "Александрию", и на "Шахтер". Как это работает?

Команда-победитель Кубка получает путевку в Лигу Европы от своей страны. Если "Динамо" выиграет соревнование и сохранит первую строчку, то все равно будет стартовать в ЛЧ. А место для ЛЕ пойдет ниже по таблице. В нашем случае - на второе место. Его уже почти забронировал именно клуб из Кировоградщины. Тогда горняки будут играть в Лиге конференций. Если же Кубок выиграет Пушич - то тогда 3-я команда УПЛ будет представлена в Лиге Европы, а "Александрия" отправится в ЛК. Если же донецкий клуб проиграет Кубок, но заберет серебро (математически это еще возможно), то они все равно выйдут в ЛЕ, согласно вышеупомянутому регламенту. С этим турниром не понятно абсолютно всё вплоть до последнего тура Премьер-лиги.

Будущие соперники "Александрии": "Карпаты", "Верес", "Черноморец"

Будущие соперники "Шахтера": "Заря", "Ингулец", "Рух"

Лига конференций: 4+ команды на 2 места

Ожесточенная борьба будет идти за Лигу конференций. Одна путевка в этот турнир уже забронирована для медалиста. А вот еще одна позиция пока открыта. 4-я строчка УПЛ становится золотой сразу для 6 команд. И классно, что большинство из них сойдется в очной борьбе за такое важное место лиги. После доигранного 21-го тура, "Кривбасс" ворвался на эту 4 ступеньку. Но посмотрите, как плотно стало - сразу 3 команды имеют 43 очка!

Будущие соперники "Полесья": "Динамо", "Заря", "Кривбасс"

Будущие соперники "Карпат": "Александрия", "Колос", "Заря"

Будущие соперники "Кривбасса": "Колос", "Оболонь", "Полесье"

Надо понимать, что реально на последнее место для ЛК будут претендовать лишь 5 команд. Это вышеупомянутые медалисты плюс "Полесье", "Карпаты" и "Кривбасс". Сложнее всего зацепиться за эту зону будет житомирянам: уже сегодня они играют с "Динамо" - поэтому "Кривбасс" точно будет знать, что происходит в таблице и сможет лучше подготовиться к своей воскресной игре с ковалёвцами. Команда Ашура сама виновата в своем провале: растеряли всё, что только можно своей неуверенной игрой. 6 очков за 15 туров и сплошные ничьи - такие результаты совсем не устраивают Украину даже для ЛК.

"Кривбассу" следует быть осторожным: их будущие соперники - аутсайдеры лиги. Но тот же "Колос" мотивирован продолжить свою 4-матчевую удачную серию и точно не хочет прерывать ее в пользу еврокубковых амбиций Вернидуба. У "Оболони" появилась возможность сохранить прописку в УПЛ и она тоже может что-то выдать (тем более, у львовян уже забрали забрали очки). Криворожане и житомирцы - тот вариант, когда клубы прошлого сезона уже попробовали на вкус международные турниры и проиграли свои игры. Кажется, что в этом году есть новая возможность и эти два клуба больше подготовлены. Вот только проблема - пройдет только один.

А рядом еще есть "Карпаты" - пример фантастической мотивации. С первой же попытки команда улетела из подвала УПЛ в топ; даже 8 поражений за 27 матчей позволяют им быть очень высоко в таблице, в шаге от легендарных еврокубков. Лупашко создал коллектив с непростым характером, который в каждом матче на грани потери очков внезапно их находит. Сложности будут только с "Александрией" - а на последние 2 тура есть конфетки для дополнительных очков.

В список можно было бы математически внести и "Зарю", но за последние 5 туров команда взяла лишь 4 из 15 очков, и то против аутсайдеров лиги. Поэтому рассчитывать, что луганчане как-то наберут аж 9 очков будет наивно. То же касается "Вереса" и "Руха", которым вообще нельзя проигрывать, чтобы оставаться в списке слабо вероятных претендентов на ЛЕ. Но план очень ненадежный.

Стартовые слоты украинских команд в еврокубках

Команда в Лиге чемпионов - скорее всего "Динамо" - узнает соперников 18-го июня. Киевляне будут стартовать во втором квалификационном раунде, матчи пройдут в конце июля. Победитель Кубка Украины или вторая команда УПЛ (согласно вышеупомянутой схеме) начнет аж с самого старта отбора Лиги Европы. Будущего соперника этот украинский клуб узнает тоже в июне, игры пройдут в середине июля. Две команды для Лиги конференций начнут свой путь одновременно в конце июля. Соперника тоже узнают 18-го июня. На этом этапе все еще возможны переходы между турнирами, полный вылет только из ЛК.