'Очень стыдно'. Биатлонистка сборной Украины 'с трудом подобрала слова' после случившегося на Кубке мира

Биатлонистка сборной Украины Анна Кривонос извинилась за свое выступление в классической смешанной эстафете на седьмом этапе Кубка мира в Холменколлене. 26-летняя сумчанка заработала 3 круга штрафа, после чего нашу команду впервые в истории Кубка мира сняли как круговую.

"Слова подобрать тяжело. Очень стыдно и досадно за такой провал, извиняюсь перед болельщиками и ребятами, которые не смогли выйти на старт из-за меня. Также стыдно перед тренерами и сервисом", – цитирует Кривонос Tribuna.com.

Спортсменка призналась, что провальный результат исключительно на ее совести.

"Ветра сильного не было, давление психологическое было после неудачной первой стрельбы, а на второй все "посыпалось" - это наверняка впервые в истории, что Украина круговая, что ж… Зато мое имя будет в истории (минутка "позитива"). Уже случилось, как случилось…" – подытожила Анна.

Украинская биатлонистка подытожила, что единственны позитивный момент в гонке заключается в том, что младшие спортсмены будут понимать, как не надо выступать.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне швейцарская биатлонистка Лена Хекки Гросс сенсационно выиграла гонку с массовым стартом на 7-м этапе Кубка мира. 28-летняя представительница вооруженных сил Швейцарии не оставила шансов для титулованных конкурентов из сборной Франции.

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