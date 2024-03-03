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"Очень стыдно". Биатлонистка сборной Украины "с трудом подобрала слова" после случившегося на Кубке мира

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
4,1 т.
'Очень стыдно'. Биатлонистка сборной Украины 'с трудом подобрала слова' после случившегося на Кубке мира

Биатлонистка сборной Украины Анна Кривонос извинилась за свое выступление в классической смешанной эстафете на седьмом этапе Кубка мира в Холменколлене. 26-летняя сумчанка заработала 3 круга штрафа, после чего нашу команду впервые в истории Кубка мира сняли как круговую.

"Слова подобрать тяжело. Очень стыдно и досадно за такой провал, извиняюсь перед болельщиками и ребятами, которые не смогли выйти на старт из-за меня. Также стыдно перед тренерами и сервисом", – цитирует Кривонос Tribuna.com.

"Очень стыдно". Биатлонистка сборной Украины "с трудом подобрала слова" после случившегося на Кубке мира

Спортсменка призналась, что провальный результат исключительно на ее совести.

"Ветра сильного не было, давление психологическое было после неудачной первой стрельбы, а на второй все "посыпалось" - это наверняка впервые в истории, что Украина круговая, что ж… Зато мое имя будет в истории (минутка "позитива"). Уже случилось, как случилось…" – подытожила Анна.

Украинская биатлонистка подытожила, что единственны позитивный момент в гонке заключается в том, что младшие спортсмены будут понимать, как не надо выступать.

"Очень стыдно". Биатлонистка сборной Украины "с трудом подобрала слова" после случившегося на Кубке мира

Как сообщал OBOZ.UA, накануне швейцарская биатлонистка Лена Хекки Гросс сенсационно выиграла гонку с массовым стартом на 7-м этапе Кубка мира. 28-летняя представительница вооруженных сил Швейцарии не оставила шансов для титулованных конкурентов из сборной Франции.

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