Где смотреть 7-й этап Кубка мира по биатлону 2023/2024: расписание трансляций
В четверг, 29 февраля, стартует 7-й этап Кубка мира по биатлону сезона 2023/2024. Соревнование в Осло будет включать в себя четыре дисциплины: индивидуальную гонку, одиночную смешанную эстафету, смешанную эстафету и масс-старт.
Лыжный стадион Холменколлена – это легенда спортивного мира Скандинавии, он является единственным в своем роде комплексом в столице Норвегии. Его украшает хорошо узнаваемый трамплин, реконструированный 19 раз. Биатлон, прыжки с трамплина и лыжные Кубки мира ежегодно притягивают сюда сотни тысяч зрителей.
Состав мужской сборной Украины:
(будет объявлен позже)
Состав женской сборной Украины:
(будет объявлен позже)
В Украине в прямом эфире все гонки показывают на сайте "Суспильне Спорт", а также на региональных телеканалах "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Сумы" и т.д.), которые доступны на медисервисе Megogo, а также в приложении "Дія".
Кроме того, бесплатное вещание идет на официальном сайте IBU. Транслирует в прямом эфире гонки и Евроспорт.
Расписание гонок
29 февраля
15:15, женщины, 15 км, индивидуальная гонка
1 марта
15:15, мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
2 марта
14:20, женщины, 12.5 км, масс-cтарт
16:20, мужчины, 15 км, масс-cтарт
3 марта
13:45, одиночная смешанная эстафета
15:45, смешанная эстафета
*время киевское
Как сообщал OBOZ.UA, на чемпионате мира по биатлону в Чехии сборная Украины, которая была представлена Ириной Петренко, Юлией Джимой, Анастасией Меркушиной и Кристиной Дмитренко, стала пятой, повторив лучшее достижение сезона.
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