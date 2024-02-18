Где смотреть 7-й этап Кубка мира по биатлону 2023/2024: расписание трансляций

В четверг, 29 февраля, стартует 7-й этап Кубка мира по биатлону сезона 2023/2024. Соревнование в Осло будет включать в себя четыре дисциплины: индивидуальную гонку, одиночную смешанную эстафету, смешанную эстафету и масс-старт.

Лыжный стадион Холменколлена – это легенда спортивного мира Скандинавии, он является единственным в своем роде комплексом в столице Норвегии. Его украшает хорошо узнаваемый трамплин, реконструированный 19 раз. Биатлон, прыжки с трамплина и лыжные Кубки мира ежегодно притягивают сюда сотни тысяч зрителей.

Состав мужской сборной Украины:

(будет объявлен позже)

Состав женской сборной Украины:

(будет объявлен позже)

В Украине в прямом эфире все гонки показывают на сайте "Суспильне Спорт", а также на региональных телеканалах "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Сумы" и т.д.), которые доступны на медисервисе Megogo, а также в приложении "Дія".

Кроме того, бесплатное вещание идет на официальном сайте IBU. Транслирует в прямом эфире гонки и Евроспорт.

Расписание гонок

29 февраля

15:15, женщины, 15 км, индивидуальная гонка

1 марта

15:15, мужчины, 20 км, индивидуальная гонка

2 марта

14:20, женщины, 12.5 км, масс-cтарт

16:20, мужчины, 15 км, масс-cтарт

3 марта

13:45, одиночная смешанная эстафета

15:45, смешанная эстафета

*время киевское

Как сообщал OBOZ.UA, на чемпионате мира по биатлону в Чехии сборная Украины, которая была представлена Ириной Петренко, Юлией Джимой, Анастасией Меркушиной и Кристиной Дмитренко, стала пятой, повторив лучшее достижение сезона.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!