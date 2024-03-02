Выиграла военнослужащая. Гонка Кубка мира по биатлону завершилась сенсацией

Швейцарская биатлонистка Лена Хекки Гросс выиграла гонку с массовым стартом на 7-м этапе Кубка мира, который проходит в норвежском Холменколлене. 28-летняя представительница вооруженных сил Швейцарии не оставила шансов для титулованных конкурентов из сборной Франции.

Ключевые события в масс-старте случились на заключительной, четвертой стрельбе, куда практически одновременно пришли восемь спортсменок. Лишь Гросс удалось отстреляться чисто, что и сделало ее главным претендентом на первое место.

На выходе со стрельбища швейцарка опережала шестикратную чемпионку мира из Франции Жулья Симон на 19 секунд, практически сохранив до финиша этот разрыв.

Драматичная борьба развернулась за третью позицию, где устроили зарубу норвежка Ингрид Тандреволд, итальянка Лиза Виттоцци и француженка Лу Жанмонно. Сильнейшей в этой схватке вновь оказалась представительница Франции.

Украина в этой дисциплине была представлена Анастасией Меркушиной и Юлией Джимой. Наши девушки не смогли похвастаться ни скоростью, ни точностью. В итоге биатлонистки нашей сборной заняли 27-е и 29-е места соответственно из 30 стартовавших.

Отметим, что для Лены Хекки Гросс эта победа стала второй в карьере на уровня Кубка мира. 19 января представительница Швейцарии Гросс сенсационно стала победительницей короткой индивидуальной гонки.

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