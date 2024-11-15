'Очень слабые ребята': легенда 'Динамо' предсказал поражение сборной Украины от Грузии

Легендарный футболист и тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо не верит в победу сборной Украины над Грузией в предпоследнем матче розыгрыша Лиги наций. По мнению специалиста, кадровые трудности, с которыми столкнулся наставник "сине-желтых" Сергей Ребров, скажутся на результате.

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Такое заявление Сабо с делал в комментарии порталу Sport.ua. Бронзовый призер Олимпийских игр 1972 года добавил, что нынешний уровень некоторых футболистов нашей национальной команды далек от высокого, а грузины к тому же будут играть при поддержке домашних трибун.

"К сожалению, у сборной есть кадровые проблемы: то один футболист заболел, то другой, то травма. В этой ситуации Сергей Ребров должен приглашать в ряды национальной команды ребят из разных команд – в частности, из "Руха". Но вопрос в том, насколько высок уровень того или иного игрока. Бывает, смотрю я на наших футболистов, как они держат мяч, продвигаются с ним, как выполняют передачи... Очень слабые ребята. Очень... Но ничего не поделаешь: нужно мириться с тем, что у нас есть. Хотелось бы ошибиться, но думаю, что мы проиграем", – сказал Сабо.

Напомним, что Ребров вызвал в сборную Украины абсолютного новичка из середняка Премьер-лиги. Ранее он был вынужден отказаться от услуг капитана киевского "Динамо" Виталия Буяльского, вингера "Жироны" Виктора Цыганкова, вратаря "Реала" Андрея Лунина.

Как сообщал OBOZ.UA, тренер сборной Сергей Ребров резко высказался о новостях о конфликте в команде между лидерами полузащиты. Также он рассказал о подставах "сине-желтым" со стороны топ-клубов Европы.

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