Новые проблемы Реброва: капитан 'Динамо' не поехал в сборную Украины

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров был вынужден внести новые изменения в список игроков, которые будут готовиться к решающим матчам Лиги наций. "Сине-желтые" завершат турнир выездными поединками против Грузии (16 ноября) и Албании (19 ноября).

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Об этом информирует сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ). Наставник команды столкнулся с новыми кадровыми трудностями. В частности, капитан киевского "Динамо" Виталий Буяльский, который еще на минувшей неделе был переведен из резерва в основу, получил травму приводящей мышцы и не поедет в расположение сборной.

Кроме того, по семейным обстоятельства сбор пропустит вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин, который на выходных отметился голевой передачей в матче чемпионата Испании. Его место в команде занял вратарь донецкого "Шахтера" Дмитрий Ризнык.

Состав сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – "Шахтер" Донецк), Александр Тымчик ("Динамо" Киев), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия).

Полузащитники: Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Виталия Буяльский (все – "Динамо" Киев), Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков (все – "Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – "Полесье" Житомир), Иван Калюжный ("Александрия"), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия).

Нападающие: Артем Довбик ("Рома" Рим, Италия), Роман Яремчук ("Олимпиакос" Пирей, Греция), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Резервный список

Тарас Степаненко, Даниил Сикан (оба – "Шахтер" Донецк), Александр Сваток ("Остин", США), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир), Владислав Кабаев ("Динамо" Киев).

Напомним, что после четырех туров украинцы занимают последнее место в группе, имея в активе четыре очка. Лидирует Чехия, которая набрала семь пунктов.

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