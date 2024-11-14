Ребров вызвал в сборную Украины абсолютного дебютанта из середняка УПЛ: кто он и где играет

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров внес новые изменения в список игроков, которые готовятся к решающим матчам Лиги наций с Грузией 16 ноября и Албанией 19 ноября. Наставник "сине-желтых" столкнулся с очередной кадровой потерей, из-за чего был вынужден пойти на радикальный шаг.

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В расположение национальной команды был вызван правый защитник львовского "Руха", абсолютный дебютант сборной Алексей Сыч, информирует официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ). Он заменит своего коллегу по амплуа Александра Тымчика из киевского "Динамо", который получил повреждение.

23-летний Сыч стал первым представителем "Руха", который занимает восьмое место в таблице Премьер-лиги (УПЛ), в истории сборной Украины. Алексей участвовал в Олимпийских играх-2024.

Состав сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – "Шахтер" Донецк), Алексей Сыч ("Рух" Львов), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия).

Полузащитники: Николай Шапаренко, Владимир Бражко (оба – "Динамо" Киев), Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков (все – "Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – "Полесье" Житомир), Иван Калюжный ("Александрия"), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия).

Нападающие: Артем Довбик ("Рома" Рим, Италия), Роман Яремчук ("Олимпиакос" Пирей, Греция), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Резервный список

Тарас Степаненко, Даниил Сикан (оба – "Шахтер" Донецк), Александр Сваток ("Остин", США), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир), Владислав Кабаев ("Динамо" Киев).

Как сообщал OBOZ.UA, тренер сборной Сергей Ребров резко высказался о новостях о конфликте в команде между лидерами полузащиты. Также он рассказал о подставах "сине-желтым" со стороны топ-клубов Европы.

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