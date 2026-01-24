'Очень больно'. Дерюгина рассказала, что Блохин сделал с их дочкой

Легендарный тренер по художественной гимнастике Ирина Дерюгина призналась, что их общей с Олегом Блохиным дочери Ирише до сих пор больно из-за поступков отца и его фактического отсутствия в ее жизни. По словам Ирины Ивановны, Блохин не общается с дочерью и никогда не видел свою вторую внучку, что она назвала неправильным и жестоким отношением к собственным детям.

Об этом Дерюгина рассказала, комментируя отношения Блохина с их дочерью и внуками. По ее словам, Ириша с детства была очень похожа на отца и всю жизнь его любила, однако именно это и сделало ситуацию для нее особенно болезненной.

"Ира на него похожа очень, очень. И она всю жизнь его очень любила. Очень любила. Вот, наверное, он очень много сделал, ей больно в душу, очень много. Понимаете, так не делают, так не поступает, такими детьми не разбрасываются. Потому что я безумно горжусь моей дочерью. Для меня это была моя первая победа, когда я ее родила. Она получила хорошее образование, она выросла очень хорошей мамой, у нее двое деток. А папа вторую внучку даже не видел. Даже не видел и вообще не общается с внучками. И это ужасно. Мужчины должны быть мужчинами до конца", — сказала Дерюгина в интервью Дмитрию Гордону.

Ирина Ивановна также подчеркнула, что между ней и Блохиным давно нет никакого общения. По ее словам, после одной из случайных встреч он позволил себе хамство, после чего любые контакты окончательно прекратились.

"Вообще не встречались. Было одно событие, мы были на этом событии и все. Нет, он меня нахамил, и все. Да, и так все закончилось. Нет, нет больше общения никаких", — подчеркнула Дерюгина.

При этом тренер подчеркнула, что старается беречь все хорошее, что было в прошлом, и не отказывается от факта их общей истории.

"То, что у нас было хорошее, я это берегу. У меня в доме есть фотографии нас вместе. У нас родилась офигенная дочь, которую я безумно люблю. И все, что я делаю, я делаю с любовью", — добавила легенда художественной гимнастика.

