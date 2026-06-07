'Оборачиваюсь и вижу...' Капитан Дании рассказал, как Эриксен потерял сознание в матче с Украиной

Медицинский персонал и футболисты сборной Дании, а также игроки национальной команды Украины очень быстро сориентировались в инциденте с лидером хозяев Кристианом Эриксеном. Все участники товарищеского матча, который проходил в Оденсе, мгновенно отреагировали на то, что 34-летний полузащитник потерял сознание.

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Об этом в интервью журналистам заявил капитан "датского динамита" Пьер-Эмиль Хейберг, информирует портал bold.dk. По словам игрока французского "Марселя", его партнер рухнул на газон совершенно внезапно, однако достаточно быстро его привели в себя, после чего тот покинул поле.

"Было вбрасывание из аута, я спокойно отходил в сторону. А потом оборачиваюсь и вижу, что Кристиан падает на землю. Мы понимаем, что это значит, и реакция была очень быстрая и уважительная. Могу лишь похвалить тех, кто позаботился об этом, а Кристиан сам покинул поле. Больше ничего сказать не могу. Это шок. Самое главное, что Кристиан в порядке", – поделился эмоциями футболист.

Важно отметить, что это уже не первый инцидент с Эриксеном. Во время чемпионата Европы-2020 он пережил остановку сердце в конце первого тайма матча с Финляндией. После этого датскому футболисту установили кардиостимулятор. Через семь месяцев Кристиан возобновил карьеру.

Как сообщал OBOZ.UA, врач сборной Дании сделал заявление о состоянии Кристиана Эриксена после того, как тот потерял сознание в матче с Украиной. Кроме того, очевидцы сняли видео того, что произошло с футболистом.

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