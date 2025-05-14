Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов возмутился решением Международного союза конькобежцев (ISU) не допустить российские танцевальные и спортивные пары к отбору на Олимпиаду-2026. Депутат Государственной думы назвал этот шаг несправедливым и издевательским.

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Об это Фетисов заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина пожаловался на то, что в отношении представителей страны-агрессора якобы применяются ничем не обоснованные санкции, которые убивают карьеры атлетов.

"Это ужасная новость. Каждый день международные спортивные организации принимают какие-то новые иезуитские решения. Это полнейшее попирание всех прав: человеческих, спортивных, любых. На что нам можно надеяться, когда федерация то отсылает к Международному олимпийскому комитету, то сама принимает решение, это игра над общественным мнением. Обидно, как с нами обращаются", – сказал Фетисов.

До этого известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова устроила настоящую истерику из-за отказа ISU допустить к отбору на ОИ-2026 танцевальные и спортивные пары из России. А двукратный призер ОИ Александр Жулин назвал трансом свое состояние после решения ISU.

Как сообщал OBOZ.UA, вице-спикер Госдумы Александр Жуков призвал допущенных российских фигуристов не ехать на Олимпиаду-2026 в знак солидарности с отстраненными коллегами.

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