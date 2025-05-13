В Госдуме потребовали отказа от Олимпиады-2026 от всех допущенных российских фигуристов

Вице-спикер Госдумы Александр Жуков призвал допущенных российских фигуристов не ехать на Олимпиаду-2026 в знак солидарности с отстранёнными коллегами. Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил список представителей РФ, получивших нейтральный статус. В него вошли только одиночники – Петросян, Горбачева, Гуменник и Дикиджи. Пары и танцевальные дуэты в списке отсутствуют и не смогут пройти олимпийский отбор. Международный союз подчеркнул, что решение окончательное.

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"Конечно, так не должно быть. По‑прежнему в международной федерации руководствуются какими‑то политическими соображениями, которые только им известны. Это абсолютно несправедливо. И в этих условиях я бы не стал участвовать", – заявил Жуков в интервью "Матч ТВ".

Также он прямо указал, что считает отказ от участия обязанностью спортсменов: "Думаю, да. Это настолько дискриминационное решение, что тут даже было бы странно идти им навстречу".

После слов Жукова в сети началась волна критики. Болельщики сочли предложение политическим давлением и напомнили, что для многих Олимпиада – единственный шанс в карьере.

"Отличное предложение. Мужик, иди скажи лично каждой девочке пропустить её, возможно, единственную Олимпиаду. Девочке, которая сажала здоровье на тренировках с детства и прошла безумную конкуренцию", – написал один из пользователей. – "Не вовлекайте детей-спортсменов в политику".

"Сам бы от депутатства отказался, потом уже учил кого-нибудь, как и что делать", – добавил другой. "Гимнастам уже кислород перекрыли, теперь очередь фигуристов", – резюмировали комментаторы.

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