Двукратный призер Олимпийских игр, а ныне тренер Александр Жулин признался, что был шокирован решением Международного союза конькобежцев (ISU) не допустить российские танцевальные и спортивные дуэты до отбора ОИ-2026. Бывший фигурист, который был женат на предательнице Украины Татьяне Навке, отметил. что находится из-за этого в трансе.

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Об этом Жулин, который яро поддерживает преступную войну РФ против нашей страны, заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Призер ОИ в танцах на льду добавил, что якобы не существует причин для санкций в отношении представителей России.

"Очень сожалею, что все так происходит, пока просто в трансе. Ребят очень жалко, с этим надо прожить пару-тройку дней. Сейчас у всех свои мысли, это все очень тяжело переживается. Олимпиада – это некая точка, к которой любой всегда стремится, для меня это была бы десятая Олимпиада, теперь придется пропустить ее в силу непонятных причин. Я пока еще не до конца все это осознаю", – сказал Жулин.

До этого известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова устроила настоящее нытье из-за отказа ISU допустить к отбору на ОИ-2026 танцевальные и спортивные пары из России.

Как сообщал OBOZ.UA, вице-спикер Госдумы Александр Жуков призвал допущенных российских фигуристов не ехать на Олимпиаду-2026 в знак солидарности с отстраненными коллегами.

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