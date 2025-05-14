'Издевательство': в РФ пожаловались, что ISU превратил россиян в 'полное ничтожество'

Российский тренер по конькобежному спорту Евгений Лаленков закатил настоящую истерику из-за решения международной федерации по допуску представителей РФ к отбору на Олимпиаду-2026. Наставник 15-кратной чемпионки страны-агрессорки Дарьи Качановой назвал беспределом отстранение своей подопечной.

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Об этом Лаленков заявил в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". По словам специалиста, Международный союз конькобежцев (ISU) якобы предвзято относится к россиянам и не допустил к соревнованиям сильнейших представителей РФ по надуманным причинам.

"Я, как и Даша, верю в то, что ситуация может измениться в связи с происходящими в мире событиями. И, возможно, это повлияет на решение ISU. Оставляют спортсменов с минимальным опытом. Это не то что больно видеть, это какое‑то издевательство, уничижение. Будто мы полное ничтожество, а они все такие великие. Мне крайне неприятно все это. Пьер де Кубертен сказал, что олимпийское движение должно быть свободно от политики, а тут мы все смешали, и вот как теперь это выглядит. Неприятно, противно", – сказал Лаленков.

До этого известная тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова устроила настоящее нытье из-за отказа ISU допустить к отбору на ОИ-2026 танцевальные и спортивные пары из России.

Как сообщал OBOZ.UA, вице-спикер Госдумы Александр Жуков призвал допущенных российских фигуристов не ехать на Олимпиаду-2026 в знак солидарности с отстраненными коллегами.

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