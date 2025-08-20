Кипрский "Пафос" сотворил очередную громкую сенсацию в Лиге чемпионов. Команда испанского тренера Карлоса Карседо, которая выбила из турнира киевское "Динамо", в первом матче финального отборочного раунда обыграла на выезде сербскую "Црвену звезду", спонсором которой является российский "Газпром", – 2:1.

Гости шокировали команду из Белграда, которая проводила матчи в России после февраля 2022 года и фанаты которой активно поддерживают агрессоров, уже на 37-й секунде встречи. После борьбы в центре поля мяч попал к португальскому полузащитнику "Пафоса" Жоау Коррейе, который ударом метров с 20 аккуратно и точно ударил под самую штангу.

На 30-й минуте киприоты удвоили преимущество, но судейская бригада отменила взятие ворот, так как мяч был забит рукой. Однако в начале второго тайма команда Карседо получило право на пенальти, который уверенно реализовал хавбек Пепе.

Практически тут же 11-метровый заработали сербы. Бразильский форвард "Црвены звезды" Бруно Дуарте удар с "точки" не реализовал, но первым успел на добивание.

На 76-й минуте испанский судья Алехандро Эрнандес назначил второй пенальти в ворота "Пафоса", но после видеоповтора отменил свое решение. В итоге гости одержали неожиданную победу и приблизились к историческому выходу в основной этап Лиги чемпионов. Ответная игра на Кипре состоится 26 августа.

Как сообщал OBOZ.UA, футболистов киевского "Динамо" жестко раскритиковали за вылет от "Пафоса" в Лиге чемпионов.

