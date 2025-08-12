'Динамо' не смогло выйти в Лигу чемпионов, пропустив нелепый гол на 2-й минуте. Видео

Киевское "Динамо" проиграло в ответном поединке третьего раунда квалификации Лиги чемпионов и не смогло выйти в плей-офф, чтобы побороться за групповой этап. Поединок на Кипре на стадионе "Альфамега" против чемпиона страны "Пафоса" завершился со счетом 2:0. В первой игре, прошедшей 5 августа в Люблине, киевляне уступили со счётом 0:1.

Матч начался с быстрого гола хозяев: уже на 2-й минуте после контратаки голкипер киевлян Руслан Нещерет неудачно сыграл на выходе, после серии рикошетов позволив Миславу Оршичу открыть счет. Этот быстрый гол придал Пафосу уверенности и позволил контролировать ход игры.

В дальнейшем киприоты продолжили владеть инициативой. Команда действовала агрессивно, создавая моменты, часто зарабатывая угловые и навязывая борьбу сопернику. Нещерет неоднократно спасал свою команду после дальних и острых ударов, в том числе после попытки Муамера Танковича пробить в правый угол.

Несмотря попытки Динамо удержать мяч и создать свои моменты — например, удары Тараса Мыхавко и Владислава Кабаева хозяева контролировали темп. В середине второго тайма усилия Пафоса были вознаграждены вторым голом: на 55-й минуте Жоао Корейра, освободившись от опеки в штрафной, мощным ударом в нижний угол удвоил преимущество.

"Динамо" пыталось ответить заменами и более активной игрой, но выход на поле Кристиана Биловаар, Эдуардо Герерро и Константин Вивчаренко, ни на что не повлияли.

После этого поражения чемпион Украины будет бороться за выступление в еврокубках в плей-офф Лиги Европы. Соперником подопечным Александра Шовковского станет победитель противостояния "Маккаби Тель-Авив" - "Хамрун Спартанс". Первую игру выиграли израильтяне 2:1. Ответная игра состоится 14 августа.

