'Вас возят два тайма, а вы...' Легенда 'Динамо' разнес команду за вылет от киприотов из Лиги чемпионов

Легендарный футболист киевского "Динамо" Олег Кузнецов жестко раскритиковал игру команды в ответном матче с кипрским "Пафосом" в квалификации Лиги чемпионов. Обладатель Кубка кубков 1986 года отметил, что подопечные Александра Шовковского продемонстрировали полное отсутствие характера.

Видео дня

Такое мнение Кузнецов выразил в интервью порталу Sport.ua. Вице-чемпион Европы-88 в составе сборной СССР подчеркнул, что динамовцы даже не пытались переломить неудачный ход матча, а кроме того, игроки киевской команды оказались в совершенно ужасной физической форме.

"Такой безвольной игры в исполнении "Динамо" я не видел давно. Я был удивлен, что после пропущенного мяча в дебюте поединка у футболистов опустятся руки. Такого никогда не было. Вас возят два тайма, а вы ни одного толкового подката не сделали. Уверен, что, если бы игроков соперника пару раз хорошо приняли, продемонстрировали эмоции, все могло пойти по-другому. А так плыли по течению с мыслями о том, чтобы быстрее закончилась игра. С чем связаны ошибки? Я бы назвал два фактора: это физическая готовность, когда ноги не бегут, то и голова не работает, но и сам уровень футболистов дает о себе знать", – сказал Кузнецов.

Напомним, "Динамо" проиграло на выезде "Пафосу" 0:2 после домашнего поражения 0:1 и вылетело в Лигу Европу. Теперь в плей-офф квалификации этого турнира "бело-синие" сыграют с победителем пары "Хамрун Спартанс" (Мальта) – "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль).

OBOZ.UA проанализировал действия футболистов "Динамо" в ответной игре с "Пафосом" и выделил главные причины фиаско киевлян. А тренер Александр Шовковский назвал свои причины провала своей команды.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!