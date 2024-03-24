'Он не понимает украинский'. Стало известно, что происходит с сыном Шевченко в сборной Украины

Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко рассказал об адаптации Кристиана Шевченко. 17-летний сын главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Шевченко дебютировал за юношескую национальную сборную в элит-раунде отбора Евро-2024 (U-19).

Михайленко признался, что адаптация молодого футболиста прошла очень быстро.

"Он очень веселый. Сейчас Кристиан общается на английском с игроками, которые тоже владеют этим языком. Такие в команде есть. Он уже свой. Преимущественно дружит с ребятами, которые играют за границей, потому что они общаются на английском. Да, это тяжело. Это не стопроцентное общение, потому что он не понимает украинский. Но все равно чувствует себя как дома", – сказал Михайленко в интервью NV.

Также Дмитрий Станиславович опроверг сообщения некоторых СМИ, что к Шевченко-младшему приставлен переводчик.

"Нет, у него нет никакого переводчика. Тренерский штаб говорит по-английски, поэтому один из тренеров, когда нужно что-то объяснить, всегда находится возле него", - отметил тренер.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 марта Украина со счетом 2:0 победила Северную Македонию в 1-м туре мини-турнира в македонском Скопье на FFM Training Centre. Кристиан Шевченко появился на поле на 79-й минуте заменив Геннадия Синчука.

Во втором туре в матче против Латвии Кристиана выпустили на поле на 90-й минуте.

Шевченко-младший феерически дебютировал за "Уотфорд". Он помог команде выйти в финал Кубка лиги. 11 февраля появилось интервью, что Кристиан, который родился в ноябре 2006 года в Лондоне, хочет стать гражданином Украины.

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