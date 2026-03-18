'Нужно поговорить с врачами': Лунин, которого не вызвали в сборную Украины, оценил сенсационный выход на поле в матче ЛЧ

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин, который накануне сенсационно появился на поле в матче "Реала" с "Манчестер Сити" в 1/8 финала Лиги чемпионов, положительно оценил свое выступление. Голкипер отразил три удара и действовал уверенно, войдя, по оценкам аналитических порталов, в топ-5 лучших в поединке.

Видео дня

В комментарии Movistar наш соотечественник, который не получил вызов в национальную команду на стыковые матчи ЧМ-2026, подчеркнул, что рад выходу "сливочных" в четвертьфинал. Кроме того, Лунин не исключил своего участия в дерби с "Атлетико" 22 марта на фоне возможной травмы бельгийского конкурента Тибо Куртуа, пишет Marca.

"Жаль, что Тибо выбыл после первого тайма, у нас сейчас неудачная череда травм. Было тяжело даже с соперником, который играл вдесятером. Мы сделали свою работу, мы вышли в четвертьфинал, и нам нужно продолжать в том же духе. Победа над таким соперником, как "Сити", всегда придает сил. Надеюсь, это поможет нам войти в хороший ритм. "Атлетико"? Я не знаю. Тибо нужно поговорить с врачами. Мой план, как всегда, один и тот же: быть готовым к каждому матчу и вносить свой вклад, отдавая все, на что способен", – сказал Лунин.

Напомним, "Реал" обыграл на выезде "Ман Сити" 2:1 после разгромной победы 3:0 на своем поле. В четвертьфинале Лиги чемпионов испанцы сыграют с мюнхенской "Баварией".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!