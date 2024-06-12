'Нужно их бояться': легенда 'Шахтера' оценил матч Украина – Румыния на Евро-2024

Бывший игрок донецкого "Шахтера" Разван Рац выразил уверенность в том, что сборной Украины нельзя уже сейчас засчитывать три очка в матче Евро-2024 с Румынией. Экс-футболист "трехцветных" и участник двух континентальных первенств в их составе отметил, что его соотечественникам нужно с уважением отнестись к соперникам.

Об этом Рац заявил в эфире передачи Mindset de Campion. пишет портал gsp.ro. Обладатель Кубка УЕФА-2009 добавил, что явными фаворитами группы Е являются бельгийцы, а вот с украинцами сборная Румынии должна играть в свое удовольствие.

"Возможно, нам придется играть от обороны, используя контратаки. У Украины есть игроки, которые провели хороши сезоны. Довбик, Цыганков, Мудрик, у которого просто двигатель за спиной. Он разгоняет фланг. Его продали за определенную сумму денег не просто так. Еще забыл Зинченко. Нам нужно их бояться. Не в том смысле, чтобы уже до игры проиграть, но надо правильно к ним отнестись и получить удовольствие от игры. Даже если у Украины есть хорошие игроки, это не делает ее победителем до матча, как будет с Бельгией", – сказал Рац.

Отметим, что сборные Румынии и Украины откроют Евро-2024 в группе Е. Команды сразятся в понедельник, 17 июня. Игра начнется в 16:00 по киевскому времени. Букмекеры уже сделали прогноз на матч.

Как сообщал OBOZ.UA, портал Goal.com вынес вердикт сборной Украины на Евро-2024. А знаменитый тренер харьковского "Металлиста" и "Днепра" Мирон Маркевич назвал главную проблему команды.

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