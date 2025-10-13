Лунин, который отказался ехать в сборную Украины, обвинил во лжи тренера 'Реала' – СМИ

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин испытывает разочарование в новом тренере мадридского "Реала" Хаби Алонсо. Наш соотечественник считает, что наставник обманул его, когда перед началом текущего сезона обещал предоставить ему игровое время, однако так пока ни разу не выпустил голкипера на поле.

Об этом информирует издание El Nacional. По его данным, общение Лунина с Алонсо свелось к минимуму, между ними назрело недовольство и недоверие друг к другу. Сам украинец все чаще задумывается о том, чтобы покинуть столичный клуб, так как испанский специалист доверяет бельгийцу Тибо Куртуа, несмотря на то, что тот находится не в лучшей форме.

При этом недавно разговор с Луниным провел капитан "Реала" Дани Карвахаль. Он призвал украинского футболиста соблюдать спокойствие и продолжать усердно тренироваться.

При этом ранее в СМИ появлялась информация о том, что Алонсо собирается применить ротацию вратарей, однако пока ситуация не изменилась. Ожидается, что Лунин сможет сыграть в кубке Испании, в котором "Реал" стартует в декабре.

Как сообщал OBOZ.UA, СМИ выяснили, что Андрей Лунин отказался приезжать в сборную Украины на октябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2026.

