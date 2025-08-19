'Новый Шевченко' уходит из 'Динамо'. Назван новый клуб футболиста

Нападающий "Динамо" Владислав Супряга, выигрывавший в свое время чемпионат мира U-20, продолжит карьеру в "Эпицентре" пишет "Динамомания". 25-летний футболист будет защищать цвета новичка УПЛ на правах аренды.

В минувшем сезоне Супряга также выступал в аренде за "Зарю", после чего вернулся в "Динамо", прошёл предсезонные сборы и начал текущий чемпионат в составе киевлян.

6 июля Владислав забил свой первый гол за киевский клуб за последние пять лет. Одессит расписался в воротах венгерской "Кишварды"во время товарищеского матче на сборах в Австрии.

Последний раз Владислав забивал за киевлян в официальном матче 23 сентября 2020 года в квалификации Лиги чемпионов против "Гента" (2:1).

Как сообщал OBOZ.UA, Супряга является воспитанником "Днепра", из которого он перешел в "Динамо" летом 2018 года. В 2019-м нападающего отдали в аренду в "Днепр-1", где игрок отлично проявил себя, забив 15 голов в 26 матчах.

Вернувшись в Киев, Супряга был основным форвардом у Мирчи Луческу, но не сумел оправдать доверие тренера.

Тренер Диего Лонго, работавший с Луческу в киевском клубе в свое время, назвал Владислава "новым Шевченко".

